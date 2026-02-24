Predsjednik Benfike Rui Kosta oglasio se pred novi duel sa Real Madrid
Predsjednik Benfike Rui Kosta reagovao je na odluku UEFA da na jedan meč suspenduje Đanluku Prestijanija, zbog, kako se navodi, govora mržnje. U susretu kluba iz Portugalije i Real Madrida u nokaut fazi ovog elitnog takmičenja dogodile su se nemile scene, zbog kojih Vinisijus umalo nije nastavio meč, a kako jedan od trenutno najboljih fudbalera na svijetu tvrdi - bio je meta rasizma.
Brazilac je postigao gol za Real Madrid, a ubrzo zatim odmah se sudiji požalio na tretman kod suparničkog igrača. Potom je uslijedila desetominutna pauza, Vinisijus je umalo napustio teren, ali je situacija potom riješena. Epilog: UEFA je suspendovala igrača Benfike jedan meč, a odluka ovog takmičenja pokrenula je buru komentara.
"Garantujem, nije rasista": Predsjednik Benfike hitno reagovao zbog suspenzije svog igrača
Kritike na račun odluke samo su se nizale, a glavni argumenti bili su da ne postoji dovoljno dokaza. Takođe, portugalski klub podnio je žalbu, te se rat protiv velikana neće voditi samo na terenu, već i van njega. Nedavno se zbog privremene suspenzije oglasio i predsjednik Benfike Rui Kosta koji je stao u odbranu svog igrača. Tom prilikom jasno je stavio do znanja da Argentinac nije rasista.
"Zaista se ne može izostaviti ono što se dogodilo u prvoj utakmici. Valverde se agresivno ponašao (bez lopte udario igrača Benfike i ostao nesankcionisan. prim. aut) i trebalo je i on da dobije meč suspenzije. Vjerujemo našem igraču i njegovim riječima, tvrde da je rasista, ali on je sve samo nije rasista, garantujem", rekao je.
"Pričam ovo nedelju dana posle incidenta i lako je objasniti. Obavijestili smo naše navijače o svim procedurama i koracima koje smo preduzeli. Branim igrača kada mislim da je to potrebno i zaista mislim da nema smisla pričati više o ovom slučaju svaki dan. Konačna presuda nije donesena, postoji samo privremena kazna, tako da nema poente diskutovati o tome dok još nije odlučeno", dodao je Kosta.
Šta stoji u saopštenju UEFA?
Prema zvaničnom saopštenju koje je stiglo iz UEFA o cijelom slučaju, navodi se sledeće:
"Posle angažovanja UEFA Etičkog i Disciplinskog inspektora (EDI) da istraži optužbe za diskriminatorno ponašanje tokom meča Benfike i Reala 17. februara i na osnovu njegovog zahtjeva i internog izvještaja UEFA Etičko i Disciplinsko tijelo (CEDB) je donijelo odluku da privremeno suspenduje Đanluku Prestijanija za jednu utakmicu, na kojoj bi inače mogao da igra, a tiče se optužbi za ponašanje. Ovo ne utiče ni na kakvu odluku disciplinske komisije koja može da bude donijeta po završetku istrage", stoji u saopštenju.