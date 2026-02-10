Roma se u posljednjem meču 24. kola Serije A vratila na pobjednički kolosijek!

Izvor: Gino Mancini/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Poslije remija sa Milanom (1:1) i poraza u Udinama (1:0), tim Đam Pjera Gasperinija u ponedjeljak je zabilježio 15. prvenstveni trijumf i bodovno se izjednačio sa Juventusom na četvrtom mjestu na tabeli, koje direktno vodi u Ligu šampiona.

ROMA - JUVENTUS 2:0 (1:0)

Apsolutno najzaslužniji za nova tri boda Rimljana bio je holandski napadač Donjel Malen, dvostruki strijelac koji je na "Olimpik" stigao ove zime na pozajmicu iz Aston Vile.

"Vučica" je od starta utakmice preuzela inicijativu i opasno u nekoliko navrata zaprijetila gostima sa Sardinije, ali je do prednosti stigla u 25. minutu.

Tada je Đanluka Manćini uposlio Malena, koji je lijepo prošao po desnoj strani i ušao u kazneni prostor, a onda majstorski "potkopao" loptu preko golmana Elija Kaprilea - 1:0.

Mogao je Holanđanin 10 minuta kasnije da udvostruči prednost nakon novog centaršuta Manćinija kada je nadskočio dvojicu u kaznenom prostoru i glavom šutirao za malo iznad prečke gostujućeg gola.

Gasperinijevi fudbaleri su dominirali i u nastavku, sardinijska ekipa nijednom nije ozbiljnije zaprijetila srpskom golmanu Miletu Svilaru, pa su u 65. minutu definitivno riješili pitanje pobjednika.

Ponovo je junak Rimljana bio Holanđanin Malen, koji se odlično snašao u petercu i između dvojice igrača Kaljarija poslao loptu u mrežu - 2:0. Veliki dio zasluga za drugi gol idu na "dušu" i Zekiju Čeliku, koji je sjajno prošao po desnoj strani i uputio upotrebljiv centaršut.

⚽️ Donyell Malen 65'



Roma 2-0 Cagliaripic.twitter.com/bBZmXOOiqx — عمرو ال مفرح (@MrwAl23501)February 9, 2026

Kaljari je u 79. minutu prvi put kreirao kakvu-takvu priliku, tačnije Ibrahim Sulemana je odapeo projektil sa 20-ak metara koji je okrznuo gornji dio prečke Rominog gola. Tek tada su učenici Fabija Pizakanea počeli da igraju, pa su nekoliko minuta kasnije promašili još jednu stopostotnu šansu. Ipak, kasno buđenje nije bilo dovoljno da izbjegnu 10. poraz u sezoni.

Tradicionalno, Roma rijetko gubi na "Olimpiku" od Kaljarija, a posljednji put se to dogodilo prije 13 godina kada je bilo 2:4 za goste, što je koštalo posla tadašnjeg trenera Zdenjeka Zemana, inače nekadašnjeg stratega Crvene zvezde.



Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)