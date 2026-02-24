Predsjednik SAD Donald Trump poručio je da mu je diplomatija prvi izbor u odnosima sa Teheranom, ali da je spreman da upotrijebi "smrtonosnu silu" ako to bude potrebno.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prva opcija američkog predsjednika Donalda Trampa u odnosima sa Teheranom je uvijek diplomatija, ali je spreman da upotrijebi smrtonosnu silu ako je potrebno, rekla je njegova portparolka u utorak, dok se državni sekretar priprema da kasnije tokom dana obavesti najviše kongresne lidere o Iranu.

"Prva opcija predsednika Trampa je uvijek diplomatija. Ali, kao što je pokazao... spreman je da upotrijebi smrtonosnu silu američke vojske ako je potrebno. Predsjednik je ovde uvijek donosilac konačne odluke", rekla je Karolina Livit novinarima u Bijeloj kući.

Američki državni sekretar Marko Rubio trebalo bi da kasnije u utorak u Bijeloj kući obavijesti najviše kongresne lidere poznate kao "Banda osam", prema izvještaju Stejt departmenta. Očekuje se da će Rubio obavijestiti zakonodavce o Iranu, rekao je izvor upoznat sa situacijom za Rojters.

Sjedinjene Države su rasporedile ogromne pomorske snage blizu iranske obale u očekivanju mogućih napada na Islamsku Republiku. Tramp je 19. februara rekao da Teheranu daje 10 do 15 dana da postigne dogovor.

Tramp bi mogao da se osvrne na prijetnje Iranu zbog njegovog nuklearnog programa u svom obraćanju o stanju nacije u utorak uveče.