Posle pauze gledaćemo nokaut fazu takmičenja, a u utorak je na programu četiri meča.

Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia

Vraća se Liga šampiona! Posle pauze gledaćemo nokaut fazu takmičenja, a u utorak je na programu četiri meča. Ovim praktično počinje šesnaestina finala, dok najboljih osam već čeka pobjednike dvomeča.

Arsenal, Bajern, Liverpul, Totenhem, Barselona. Čelsi, Sporting i Mančester siti prošli su direktno, a 16. timova će se boriti za osam preostalih mjesta.

18:45 Galatasaraj Juventus

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Juventus ima dosta povrijeđenih u napadu pa je gotovo sigurno da će u napaadu "stare dame" biti Lois Openda. Sa druge strane takođe ima mnogo povrijeđenih, ali će tim sa Viktorom Osimenom, Ilkajem Gindoganomm,. Lukasom Toreirom i Davinsonom Sančezom probati da u Istanbulu iznenadi italijanskog velikana.

21:00 Benfika Real Madrid

Gledaćemo reprizu meča koji je šokirao cijelu Evropu. Na kraju je ukrajinski golman Anatoli Trubin golom u poslednjim momentima utakmice uspio da donese timu Žozea Murinja dovoljno veliku pobjedu u Lisabonu da prođu dalje. Sada će ekipa novog trenera Alvara Arbeloe probati da izbjegne novo iznenađenje.

21:00 Borusija Dortmund - Atalanta

Ovo bi mogao biti meč za fudbalske sladokusce. Sigurno je da će Nikola Krstović početi u napadu, tako da ljubitelji fudbala u Crnoj Gori će sigurno pratiti ovaj meč

21:00 Monako - PSŽ

Francuski derbi! Pari Sen Žermen nije baš onaj tim koji je prošle sezone osvojio titulku u Ligi šampiona, ali je i dalje favorit na meču sa Monakom, pogotovo jer tim iz kneževine ima osam povrijeđenih igrača. U Ligi 1 Monako stoji jako loše sa 31 bodom i tek je osmi, ali bi za sada blijedu sezonu popravila pobeeda nad velikim rivalom. I PSŽ je porazom od Rena u prošlom kolu prepustio Lensu čelo tabele, tako da izgleda da ipak ima čemu da se nada Monako u ovom dvomeču.

(MONDO, N.L.)