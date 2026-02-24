Pričalo se da ju je Saša Popović zbog golih slika izbacio iz Granda: Mara prvi put nakon 20 godina progovorila o svemu

Marija Mara Stojadinović prvi put je otkrila istinu o njenom odlasku u Ameriku.

Izvor: printscreen/youtube/Markoni music channel

Marija Mara Stojadinović, koja se svojevremeno javnosti predstavila takmičenjem u "Zvezdama Granda", prije dvije decenije se povukla iz javnosti. Razlog je bio ogroman skandal koji je izbio nakon što su se pojavile njene eksplicitne fotografije.

Podsjetite se kako je Marija nekad izgledala:

Pjevačica je život nastavila u Americi, a nakon godina provedenih u Čikagu, gdje je izgradila novi život daleko od estradnih reflektora, Mara je odlučila da se vrati u Srbiju. Sada je prvi put otkrila šokantne detalje o svom braku, razvodu, ali i famoznom izbacivanju iz produkcije Saše Popovića o kojem se godinama raspredalo.

Izvor: printscreen/youtube/Markoni music channel

Iako su mnogi verovali da je pobegla iz zemlje zbog sramote, Marija Mara objašnjava da je njen odlazak bio splet okolnosti, a ne bekstvo.

"Zbog fotografija u toplesu krenuo je "lov na vještice", a ja sam bila ta vještica koja je trebalo biti spaljena na lomači. Međutim, vještica izmiče i beži za Ameriku. Moram da kažem da ja nigdje nisam pobjegla, u to vrijeme kada su se desile te fotografije, moja mama je već živjela u Americi i već je tada predala papire za spajanje porodice i tako sam u tim trenucima dobila poziv iz ambasade i useljeničku vizu koju sam oberučke prihvatila" započinje svoju ispovijest Marija.

Istina o Saši Popoviću i "Grandu"

Godinama se pronosila priča da ju je svojevremeno Saša Popović izbacio iz "Granda" zbog obnaženih fotografija, međutim, Mara tvrdi da nije bilo drame, te da su ostali do kraja u korektnim odnosima.

"Tada me je Saša Popović pozvao uz riječi: "Neka se slegne prašina, svakog čuda tri dana dosta". Nisam to shvatala kao izbacivanje iz "Granda" već baš tako kako je i rekao, nismo se nikada ni posvađali iako su mediji navodili drugačije. Bili smo u kontaktu u vrijeme kada sam se preselila" kaže pjevačica.

Potom je dodala da je tadašnja hajka bila licemerna s obzirom na današnje stanje na estradi:

"Čitava ta hajka oko mojih fotografija imala bi smisla da se nešto radikalno promenilo na estradi, ali svi smo svjedoci da nije. Danas je čak i gore, svjedoci smo da pojedine "dame" imaju i filmove za odrasle, a ubrajaju se među velike zvijezde. Možda nisam bila dovoljno dobra, možda je trebalo da se desi film kako bih postala kraljica" rekla je ona u razgovoru za 24sedam.

U Americi mijesila burek

Umjesto mikrofona, Marija se u Americi latila drugog posla. Sa majkom je pokrenula uspješan porodični biznis u Čikagu, promovišući srpsku kuhinju.

- Mama i ja već dugi niz godina vodimo "3M Burek Šop" u Čikagu, trudimo se da ljudima u Americi najbolje prikažemo našu hranu i zaista kod nas dolaze ljudi svih nacionalnosti i vole našu hranu, jer je sve domaće, a na šta oni nisu navikli. Oni ovdje na svakom ćošku mogu naći burgere, pomfrit, hot dog, ali to je sve nezdrava i brza hrana, dok je kod nas sve domaće. Moj sin je takođe uključen u restoran, najviše voli da gostima predstavi baku, mamu i uvijek istakne da je to njegov restoran.

Bolan razvod

Nažalost, njen privatni život obilježila je teška drama. Udala se za fudbalskog trenera iz Kameruna, ali ju je on napustio u najtežem životnom trenutku – neposredno nakon rizičnog porođaja.

"Razvela sam se brzo nakon Lazarevog rođenja, par mjeseci nakon porođaja... Nije bilo lako i to je jedan od najtežih momenata u mom životu. Tada sam bila u jako lošem zdravstvenom stanju, jer je i trudnoća bila visokorizična, isto tako i porođaj. Lazar je prijevremeno rođen i tada smo dugo bili u bolnici. I tako nadajući se podršci, neko odlučuje da mu je potreban psihički odmor, što sam ja shvatila kao napuštanje i momentalno kontaktirala svog advokata, bez ikakve rasprave. Ja sam osoba koja mrzi sebične ljude, pogotovo kada su u pitanju djeca. Nemam namjeru nikoga da vučem na leđima, cijelog života radim i radiću za svoje dijete, a muž je promjenjiva kategorija" iskrena je Marija.

Glavni razlog kraha braka bilo je njeno odbijanje da se presele u Afriku.

" Vrlo je moguće da je okidač njegovog odlaska to što sam ja bila protiv preseljenja iz Amerike u Afriku. On je fudbalski igrač, trener i sada ima svoju ligu i tim u Kameronu. Razumjela sam da je njegov posao povezan sa Afrikom. Posle razočaranja jer u Americi evropski fudbal nije popularan kao u Africi, želio je da se spakujemo i preselimo. Ne bih mogla da živim tamo, svakako ne bih mogla ni da pjevam, šta da pevam, 'tamba lamba' po džungli... Potom i zbog budućnosti djeteta. Bila sam tamo više puta i uvijek sam se vraćala tužna, jer nisam mogla da pomognem svima, to su zemlje trećeg svijeta."

Uprkos kulturološkim razlikama, zbog sina Lazara uspjeli su da izgrade korektan odnos.

"Teško je graditi zdrav odnos koji počiva na teškim razlikama dve kulture. Mi smo pokušavali, ali nismo uspjeli. Nema istih razumijevanja, smisla za humor, pa čak ni hranu. Nije lako. Mi smo danas u izvanrednim odnosima, staramo se o djetetu, Lazar je blizak sa ocem i nikada mu ne bih rekla nešto loše o ocu. Njih dvojica su bliski, kada je u Americi često se viđaju, kada je u Africi onda su u stalnom kontaktu."

Danas, Marija planira trajni povratak u domovinu, tačnije u Vrnjačku Banju, prvenstveno zbog sina koji obožava Srbiju.

Pogledajte još Marinih fotografija:

Vidi opis Pričalo se da ju je Saša Popović zbog golih slika izbacio iz Granda: Mara prvi put nakon 20 godina progovorila o svemu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Printscreen Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Printscreen Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Printscreen Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Printscreen Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/privatna ahriva Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kuirir/Privatna arhiva Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/privatna ahriva Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/privatna ahriva Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Printscreen Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/privatna ahriva Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 13 13 / 13

(24sedam.rs/MONDO)