UEFA je suspendovala Đanluku Prestijanija zbog vrijeđanja Vinisijusa, ali samo na jednu utakmicu pa je Benfika najavila žalbu

Izvor: Arenasport

Prvi meč Benfike i Reala u Lisabonu u Ligi šampiona obilježio je incident u kom su učestvovali Đanluka Presitjani i Vinisijus. I zbog toga je UEFA suspendovala igrač portugalskog kluba za revanš u Madridu. Ali, tu nije kraj, pošto je portugalski klub najavio žalbu protiv te odluke i vodiće se postupak van terena koji ima ogroman uticaj na dešavanja na terenu.

Da podsjetimo, fudbaler Madriđana dao je fenomenalan pogodak i to je proslavio plesom uz korner zastavicu što su navijači shvatili kao provokaciju. Onda je zbog preterane proslave dobio žuti karton, pa je došlo do verbalnog okršaja između dvojice spomenutih fudbalera. Brazilac je otrčao do sudije Fransoe Leteksije i tvrdio da ga je vrijeđao na rasnoj osnovi, dok je Kilijan Mbape tvrdio da je čuo da je "pet puta izgovorio riječ majmun prema Vinisijusu". Prestijani je u tim momentima stavio dres preko usta tako da ne može da se pročita sa usana ono šta govori.

Vidi opis UEFA napravila potpuni haos: Suspendovala igrača Benfike zbog vrijeđanja Vinisijusa, ali tu nije kraj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena sport Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Arena sport Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Arena sport Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Arena sport Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Arena sport Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Arena sport Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Arena sport Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Arena sport Br. slika: 8 8 / 8

Benfika je objavila snimke na kojima pokazuje uglove po kojima Mbape nije mogao nikako da čuje šta se dešava, jer je bio dovoljno daleko. Dok u isto vrijeme tvrde da je Mbape psovao Prestijanija i da je koristio uvredljive izraze i traže da Kilijan za to bude suspendovan i da postoje kazne za obije strane. Potpuni haos se nastavlja i vodiće se bitka za "zelenim stolom" pred meč koji se igra u srijedu na "Santijago Bernabeu" od 21 čas.

Šta je UEFA navela u saopštenju?

: Statement from UEFA on Gianluca Prestianni:



"Following the appointment of a UEFA Ethics and Disciplinary Inspector (EDI) to investigate allegations of discriminatory behaviour during the UEFA Champions League 2025/2026 Knock-out Play-off match between SL…pic.twitter.com/M8YkntpDzm — The Touchline | (@TouchlineX)February 23, 2026

Prema zvaničnom saopštenju koje je stiglo iz UEFA o cijelom slučaju, navodi se sledeće:

"Posle angažovanja UEFA Etičkog i Disciplinskog inspektora (EDI) da istraži optužbe za diskriminatorno ponašanje tokom meča Benfike i Reala 17. februara i na osnovu njegovog zahtjeva i internog izvještaja UEFA Etičko i Disciplinsko tijelo (CEDB) je donijelo odluku da provizorno suspenduje Đanluku Prestijanija za jednu utakmicu, na kojoj bi inače mogao da igra, a tiče se optužbi za ponašanje. Ovo ne utiče ni kakvu odluku disciplinske komisije koja može da bude donijeta po završetku istrage", stoji u saopštenju.

Navijači Benfike su bijesni zbog svega ovoga, jer smatraju da je UEFA donijela ovakvu odluku samo da bi izbjegla potencijalne probleme i incidente u Madridu za slučaj da dođe do haosa na terenu ako Prestijani bude igrao. Čeka se sada žalba...