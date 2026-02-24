Mili priznao da ne spava u istoj sobi sa ženom: Kompozitor otkrio bizaran razlog, skoro dvije decenije su u braku

Aleksandar Milić Mili progovorio je o odnosu sa svojom suprugom.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Aleksandar Milić Mili u dugom je braku sa suprugom Ninom. Njih dvoje imaju dvoje djece, a kompozitor je svojevremeno izenadio javnost kada je otkrio da on i supruga ne dijele bračni krevet, čak ne spavaju u istoj sobi.

"Žena spava u drugoj sobi", rekao je Mili i objasnio da on voli beli luk koji često jede uveče te je to razlog spavanja u različitim prostorijama.

Njegova djeca imaju po dva imena, a Mili je i o tome tada govorio.

"Sin se zove Markus Simeon Milić, dok je ćerka Mia Jovana Milić. Svako je dobio prvo ime po nekom značenju. Markus znači snaga, obrazovanje i njegov zaštitni znak imena je Lav sa knjigom, dok Mia znači moja, jedinstvena, odnosno posebna osoba", govorio je Mili.

Inače, kada je upoznao Ninu, Mili je živio u 15 kvadrata i to u studiju u kom je radio, ali je uskoro počeo da uživa u suvom luksuzu.

"Sve moje pjesme dolaze iz moje emotivne ispunjenosti i sigurnosti. To što je meni Nina pružila u braku je neiscrpan izvor za stvaranje najljepših ljubavnih pesama a ponekad mi se čini da sam pjesme koje sam pisao prije nego što sam je upoznao, pisao upravo njoj. Naravno, tu ne ubrajam pjesmu "Marihuana" i hrpu drugih ludila koje sam pisao sebi a i drugima (smijeh)", govorio je Mili prije nekoliko godina za medije.

Izvor: Kurir/ MONDO