Žoze Murinjo je na konferenciji za medije kritikovao Vinisijusa posle skandala na utakmici Benfike i Reala

Skandal je obilježio meč Lige šampiona između Benfike i Real Madrida u Lisabonu. Vinisijus je dao gol za pobjedu i upravo je posle tog detalja došlo do haosa na terenu. Brazilski fudbaler je otišao da proslavi gol kod korner zastavice što je razbijesnilo navijače domaćeg tima, a onda je fudbaler Benfike Đanluka Prestijani navodno izgovorio rasističke uvrede na njegov račun.

Brazilac je tada otišao kod sudije i rekao mu šta je čuo, pa je odlučio da sjedne na klupu i odbio je da nastavi meč. Sve to trajalo je oko 10 minuta, a o cijeloj toj situaciji pričao je trener portugalske ekipe Žoze Murinjo na konferenciji za medije.

"Htio sam da budem ujednačen u svojoj izjavi za razliku od kolege Alvara Arbeloe i Kilijana Mbapea. Pričao sam i sa Vinisijusom i Prestijanijem, rekli su mi različite stvari. Mogu da kažem ovdje da vjeurjem samo u ono što mi je rekao Prestijani. Međutim, želim da nađem balans i da kažem da u ovom svijetu fudbala i u stvarima koje se dešavaju na terenu, trudim se da budem ujednačen i neću da kažem da je Vinisijus lažov i da je Đanluka jedan sjajan momak", počeo je Murinjo.

Prema riječima portugalskog stručnjaka, on želi da se obje strane čuju i da se utvrdi šta je tačno Prestijani rekao kada je podigao dres preko usta i navodno ga vrijeđao. Kritikovao je i asa Reala zbog načina na koji je proslavio gol, smatra da je provocirao publiku.

"Ne želim takve stvari da izgovaram i neću to uraditi. Arbeloa i Mbape su odlučili da tome pristupe iz drugačije perspektive. Jedino što želim da kažem jeste da se njemu isto dešava na raznim stadionima širom svijeta. Vinisijusu sam odmah na terenu rekao 'dao si gol koji nije sa ovog svijeta, zašto tako slaviš? Zašto ne slaviš kao što su to uradili Pele, Euzebio, Di Stefano'. Pitao sam ga zašto tako sjajan igrač ne slavi na drugi način sjajan gol", završio je Murinjo.