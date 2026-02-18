Žoze Murinjo bio je vidno bijesan posle poraza od Real Madrida, a neki snimci sa terena idu u prilog njegovim riječima

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Benfika je u Lisabonu izgubila od Reala (1:0) u Ligi šampiona, gol je postigao Vinisijus i onda je nastao skandal i ozbiljne optužbe za rasizam. Nije to bila jedina tema posle meča, pošto je Žoze Murinjo izgubio živce i napao sudiju Fransou Leteksijea i tvrdio da je proračunato delio kartone.

"Ne radi se uopšte o tome zašto Vinisijus nije dobio drugi žuti karton. Ja sam isključen jer sam rekao nešto što je prilično jasno. Sudija je imao papirić na kom je pisalo da Čuameni, Kareras i Hujsen ne smiju da dobiju žuti karton, jer bi to značilo da ne smiju da igraju u drugom meču. Rekao sam mu da sam vodio preko 1.400 mečeva sa klupe i da je on znao tačno kome smije da pokaže karton i kome ne sme. Na kraju je pokazao karton nekome da svi mogu da vide. Svi znamo kako ove stvari funkcionišu", vikao je Murinjo.

Vidi opis "Sudija je upisao kome ne smije da pokaže karton": Murinjo bijesan posle poraza, a 2 snimka pokazuju da je u pravu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena sport Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Arena sport Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Arena sport Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Arena sport Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Arena sport Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Arena sport Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Arena sport Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Arena sport Br. slika: 8 8 / 8

Da postoji uporište u njegovim rečima moglo je da se vidi i po nekim snimcima koji su počeli da kruže na društvenim mrežama. Na njima se vidi prvo kako je Federiko Valverde u glavu udario protivničkog igrača i niko nije reagovao. Čak ni VAR iako se vidi namjera da udari igrača.

Drugi je momenat u kom je Vinisijus s leđa faulirao rivala u momentu kada je imao žuti karton. Sve to analizirali su ostrašćeni navijači Reala u emisiji na "El Ćiringito". Poznati su kao veliki navijači Reala i čak su i oni u emisiji rekli da im nije jasno kako Real nije završio meč sa devetoricom. Tu su bile i bivše sudije koje su potvrdile sve to.

EL SENADO COINCIDE: El REAL MADRID debería haber acabado con NUEVE JUGADORES.



✅ Unanimidad entre nuestros expertos en arbitraje en#ChiringuitoPolémica.pic.twitter.com/9dFYc9SAfa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv)February 18, 2026

Pogledajte i sramotan potez Valverdea koji uopšte nije sakncionisan: