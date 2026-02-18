Benfika je objavila snimak posle skandala na utakmici Lige šampiona i tvrdi da igrači Real Madrida ne govore istinu.

Izvor: Arenasport

Real je pobijedio Benfiku u Lisabonu u Ligi šampiona, ali skoro da niko ne priča o utakmici. Vinisijus je dao gol za pobjedu i onda je nastao haos na terenu. Imao je spornu proslavu gola, razbijesnio navijače i onda je otrčao do sudije Leteksijea i tražio da se meč prekine zbog rasizma.

Tvrdio je da je fudbaler Benfike Đanluka Prestijani izgovorio uvrede na rasnoj osnovi i odmah posle toga je sjeo na klupu. Sve to trajalo je desetak minuta, posle čega je utakmica nastavljena. Posle meča su se oglašavali mnogi, a sada je Benfika objavila snimak iz drugog ugla u kom tvrdi da igrači španskog kluba ne govore istinu.

Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram.pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica)February 18, 2026

"Kao što pokazuju slike, ako se uzme u obzir razdaljina, igrači Reala nisu mogli da čuju ono što kažu da su čuli", navela je Benfika na Tviteru uz snimak koji već ima 10 miliona pregleda.

Sve ovo je odgovor na izjavu Klijana Mbapea koji je posle utakmice rekao "da je bio blizu i da je čuo kako Prestijani izgovara riječ majmun čak pet puta Vinisijusu."

Šta je Prestijani rekao?

Posle svega što se dogodilo na Instagramu se oglasio i fudbaler Benfike koji tvrdi da nije vrijeđao Vinisijusa na rasnoj osnovi.

"Želim da objasnim da ni u jednom momentu nisam uputio direktne rasističke uvrede Vinisijusu koji je nažalost loše razumio ono šta je mislio da je čuo sa moje strane. Nikada nisam bio rasista ni prema kome i žao mi je zbog prijetnji koje sam dobio od igrača Reala", napisao je Prestijani. Za to vrijeme navijači Benfike objavljuju snimke proslave gola i tvrde da je Brazilac taj koji je provocirao.