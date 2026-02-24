Bosanac otkrio kako se osjeća Džidža nakon gubitka bebe: Pretrpjela veliki stres, a evo kako se nosi sa svime

Poznati muzičar govorio je o svojoj ćerki i velikom gubitku.

Dragan Stojković Bosanac stigao je u Šimanovce na novo snimanje Pinkovih zvezda. Slavni harmonikaš je bio ležerno obučen i nosio je farmerke koje je iskombinovao sa košuljom i sakoom, a za razliku od prethodnog dana, danas je bio raspoloženiji i za izjave.

Naime, kada je stigao, upitali smo ga kako je njegova ćerka Aleksandra Stojković Džidža, budući da je nedano izgubila bebu, o čemu su oboje pričali.

"Odlično", rekao je Bosanac.

Na pitanje da li se potpuno oporavila, Bosanac je rekao:

"Jašta! Nije ona toliko bila toliko povrijeđena."

Podsjetimo, Aleksandra Stojković Džidža se nedavno osvrnula na podršku kolega nakon gubitka bebe.

"Ljudi znaju da sam malo povučena iz svijeta estrade. Bilo je onih koji su sa mnom kontaktirali, to je mali krug ljudi, ali ne bih o imenima da ne bih nekoga zaboravila. U tim momentima je najvažnija podrška porodice. Meni je to puno značilo, lijepo je i kad vas kolege nazovu i popričaju s vama. Više su zvali Dragana. Tačno ko, ne znam", iskrena je bila Aleksandra, a potom se dotakla i tereta koji je podnio njen otac, budući da je zastupljeniji u javnosti zbog takmičenja.

