Dejan Stanković je podigao Vasilija Kostova kada mu je mladi vezista utrčao u zagrljaj nakon gola u meču sa Partizanom.

Crvena zvezda je čekala do petog minuta nadoknade prvog poluvremena vječitog derbija, a onda je povela! Vasiliju Kostovu se piše pogodak, ali realno najzaslužniji je asistent Aleksandar Katai koji je prvo iznudio prekršaj, pa je izveo slobodan udarac, da bi na kraju centrirao za gol.

Kada je postignut pogodak nije krio emocije mladi Vasilije Kostov. Još uvijek maloljetni ofaznivni vezista igra redovno za Zvezdu ove sezone, a iako tek odnedavno radi sa Dejanom Stankovićem izgleda da su već uspostavili posebnu vezu.

Čim je postigao pogodak dao se u trk Kostov, a onda smo vidjeli da je on zapravo trčao u zagrljaj Dejanu Stankoviću. Njegov trener ga je dočekao tako što ga je uzeo u zagrljaj i podigao. Pogledajte:

Vidjeli smo i da su na sjeveru "Marakane" viđeno veliko slavlje kada je postignut ovaj gol, a i Aleksandar Katai je dotrčao i pridružio se slavlju svojih saigrača. Pogledajte kako je pao gol koji su proslavljali fudbaleri Crvene zvezde: