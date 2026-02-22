Trener Partizana Nenad Stojaković je govorio o razlozima poraza Partizana nakon utakmice sa Crvenom zvezdom.

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković je posle utakmice sa Crvenom zvezdom i poraza od 3:0 (1:0) izašao pred kamere "Arene sport" i obratio se. Istakao je da je bio zadovoljan igrom svog tima sve do samog kraja prvog poluvremena i gola Vasilija Kostova.

"Generalno prvo poluvrijeme je bilo dobro do 48. minuta. Kontrola u svakom momentu igre osim u prekidu gdje karakterno nismo odgovorili na te stvari..", rekao je na startu Stojaković.

Na startu drugog poluvremena je Marko Arnautović postigao pogodak za 2:0, a kada je posle gledanja snimka prvo dosuđen penal za Partizan, a onda je poništen pogodak i tu je meč bio gotov za crno-bijele.

"Drugo poluvreme izgubimo bitnog igrača. Iz neke tranzicije primimo gol, penal kao šansa da se vratimo u život. Nažalost ne uspijemo da to uradimo. Zvezda je iskoristila neke šanse koje je imala, mi nismo. Čestitam na velikoj pobjedi. Hvala navijačima na velikoj podršci", rekao je Nenad Stojaković posle meča.