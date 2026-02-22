Crvena zvezda ubjedljivo je savladala Partizan u 178. vječitom derbiju, rezultat je na kraju glasio 3:0.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Strijelci za Zvezdu su bili Kostov u nadoknadi prvog poluvremena, Arnautović u 56, i Katai u 77. minutu

Zvezda je ovom pobjedom odmakla Partizanu na četiri boda i približila se odbrani titule.

Crveno-bijeli trenutno imaju 57, a crno-bijeli 53 boda, piše Kurir.

Gledali smo zanimljivo prvo poluvrijeme na Marakani. Crveno-bijeli su prema očekivanju ofanzivnije ušli u meč.

Prvu veliku šansu propustio je Katai u 6. minutu. Sjajno je Arnautović uposlio Kataija, ovaj se oslobodio čuvara, šutirao u donji desni ugao, ali je Milošević odlično intervenisao.

Samo pet minuta kasnije velika šansa na drugoj strani. Sek je uzeo loptu Erakoviću, uposlio Dragojevića koji je iz idealne situacije šutirao pravo u Mateusa.

U 25. minutu, Tiknizjan je centrirao sa lijeve strane, Arnautović šutirao glavom u dalji ugao, a Milošević panterskom intervencijom spriječio siguran gol.

Nakon toga Zvezda ofanzivnija, igralo se više pred golom Partizana, ali golova nije bilo sve do nadoknade prvog poluvremena.

Tada je Milić faulirao Kataija. Nakon prekida i centaršuta, lopta ponovo dolazi Kataija koji centrira za Kostova, a ovaj glavom plasira loptu u mrežu nemoćnog Miloševića.

U nastavku velika inicijativa Zvezde. Crveno-bijeli su samo za dva minuta propustili dvije velike šanse. Najprije Kostov u 50, a potom i Arnautović u 52. minutu.

A onda u 56. minutu majstorija Marka Arnautovića. Sa nekih 20. metara iskosa sa lijeve strane, uputio je pravu "kiflu" u dalji ugao golmana Miloševića. Remek djelo iskusnog napadača.

Potpuni haos nastao je u 71. minutu. Dosuđen je penal za Partizan zbog neopreznog starta Kostića nad Simićem.

Penal je izveo Vukotić, ali je sjajno intervenisao Mateus. Lopta se odbila do Kostića koji postiže pogodak. Međutim nakon VAR provere gol je poništen jer je igrač crno-bijelih prestupio.

Zvezda u 77. minutu postiže i treći gol. Sjajna akcija crveno-bijelih, asistencija petom Kostova i efektan pogodak Kataija.

Ispostavilo da je Katai postavio konačan rezultat na meču. Ubjedljiva i zaslužena pobjeda crveno-bijelih, prenosi Kurir.