Nekadašnji fudbaler Žerom roten smatra da je Lil već trebalo da otpusti Bruna Ženesija zbog poraza od Crvene zvezde.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je pobjedom na stadionu „Pjer Moro“ napravila nove probleme Lilu – francuski predstavnik sada je na korak od eliminacije iz Lige Evrope, nakon što je napravio niz loših rezultata u domaćem prvenstvu i udaljio se od vrha tabele. Očekuje se da cijenu za to plati trener Bruno Ženesio, a ima i onih koji tvrde da je to već moralo da se desi.

Nekadašnji fudbaler Žerom Roten, koji posljednjih godina radi kao radijski voditelj, kritikovao je upravu Lila nakon poraza od Crvene zvezde. Njemu nije jasno zašto se nekadašnji francuski fudbaler, a sada predsjednik Lila Olivije Letang još nije rastao sa Brunom Ženesijem, iako ekipa bilježi izuzetno loše rezultate.

„Katastrofalno je od početka godine“, nedavno se žalio Žerom Roten, komentator na RMC radiju, i dodao: „Ono što ovaj klub pokazuje već nekoliko utakmica sada govori samo za sebe. Problematično je kada se ovako akumulira. Ta utakmica je trebalo da vam pruži malu prednost kod kuće. Ali tamo niste imali želju. Gledate utakmice i govorite sebi da je ovaj tim nazadovao. Sada morate da znate zašto. Kao predsjednik, trebalo je da smijeni Bruna Ženesija i dovede svježu krv“.

Roten, koji je u francuskom fudbalu poznat kao čovjek bez dlake na jeziku, održao je pravi monolog na temu aktuelne situacije u Lilu. Nekadašnji reprezentativac Francuske, ali i prvotimac Pari Sen Žermena i Monaka, obrušio se na dvojicu ljudi dok je komentarisao poraz od Crvene zvezde.

„Još od Viga, Bruno Ženesio se drži za sićušnu granu, i tu napadam Olivijea Letanga, koji veoma dobro poznaje fudbal i odličan je menadžer. Ali kada ste odličan menadžer, obično predviđate stvari. Iz dana u dan jasno se vidi da su igrači manje pažljivi, da je Ženesio manje motivisan, ali zašto odugovlačite?“, kaže on, prije nego što nastavlja niz pitanja: „Zašto ne dovodite igrače? Zar ne pokušavate da zamijenite Hamzu Igamanea? Ne znam šta on traži. Volio bih neka objašnjenja, jer koje su ambicije Lila danas? Da završi na sredini tabele i izgleda kao budala u Evropi?“

Žerom Roten tvrdi da je Lil do sada morao da donese odluku o smjeni trenera koji ekipu predvodi kroz niz loših rezultata, a tokom kojeg se ne vidi nikakav napredak ekipe koja je trebalo da bude u samom vrhu francuskog prvenstva.

„Pobijedili su samo u jednoj od posljednjih deset utakmica, tako da je Olivije Letang očigledno odgovoran za ovu situaciju. Ali kao predsjednik, trebalo je da otpusti Bruna Ženesija i dovede svježu krv“, tvrdi Roten i dodaje: „Ne, on želi da ostane ovako do kraja, a to će ga koštati katastrofalne pozicije u ligi i katastrofalnog kraja sezone. Vidimo da navijači počinju da se ljute i neće biti bolje“.

Poraz protiv Crvene zvezde na svom terenu bio je čak sedmi za Lil u 2026. godini, uz dva remija i samo jednu pobjedu. Ekipi sada predstoji gostovanje Anžeu koje se možda neće odigrati zbog loših vremenskih uslova, a zatim i dolazak u Beograd gdje bi mogla da im se završi evropska sezona.