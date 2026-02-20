Francuski trener Bruno Ženesio "preživio" je makar još dva meča na klupi Lila.

Crvena zvezda je zabilježila istorijsku pobjedu na tlu Francuske protiv Lila (0:1), a tamošnji mediji bruje o tome kako je srpski šampion nadigrao domaćina na čuvenom stadionu "Pjer Moro". Lil je u velikoj krizi, pošto čeka na pobjedu u Ligi 1 još od početka nove godine, dok su jedini trijumf izvojevali protiv Frajburga u Ligi Evrope, što je bilo vrijedno plasmana u plej-of. Očekivano, na najvećem udaru je trener Bruno Ženesio.

Ipak, on je dobio podršku od vlasnika kluba Olivija Letanga i biće na klupi Lila u nastavku sezone. Letang ne želi krivicu da svali na jednog čovjeka, već traži kolektivna rješenja koja bi potencijalno okrenula sezonu u drugom smjeru. Ženesio će stoga biti dio ekipe koja putuje u Anže, ako se utakmica uopšte odigra zbog loših vremenskih uslova koji su zadesili zapadnu Francusku.

Trener Lila nije bio zadovoljan ni sobom ni izdanjem svojih izabranika i čak je doveo u pitanje posvećenost svojih igrača, Međutim, rekao je da je nakon teškog početka godine spreman da preuzme punu odgovornost, ali dobio je potrebnu podršku.

Šta je još rekao trener Lila?

Na konferenciji za medije nije stao u odbranu svojih igrača, već im je zamherio na manjku zalaganja i priznao da je imao "čudan oshećaj".

"Da li oshećam podršku svojih igrača ili mislim da su se neki predali? Dakle, ili odgovorim iskreno ili okolišam, ali ja sam obično prilično iskren. Prvi put sam imao čudan oshećaj. Jer, kao što sam rekao, taktički nismo bili dobri u prvom poluvremenu, ali to je moja odgovornost protiv tima koji je igrao drugačije nego što smo analizirali", rekao je Bruno Ženesio i dodao:

"Tehnički, možda nismo bili dobri. Međutim, postoji jedna stvar oko koje sam nemilosrdan, a to je stav. Mnogo sam pričao o mentalitetu otkako sam ovdhe. Mislim da je to jedna od osobina koja nam je omogućila da uradimo mnogo dobrih stvari sa ovom grupom od početka sezone. Ne govorim o prošloj sezoni, već o početku ove sezone. Ali večeras sam viduo ponašanje koji mi se ne dopada i koji nisu dostojni vrhunskog profesionalnog tima. Što se vašeg pitanja tiče, ne znam. Ali u svakom slučaju, ono što sam vidio me brine", naglasio je Ženesio.

