Uhapšen osumnjičeni za ubistvo muškarca u Čačku.

Policija u Čačku je večeras oko 19 časova uhapsila osumnjičenog muškarca za ubistvo N.K. u stambenoj zgradi, saznaju "Novosti". Stanari zgrade u kojoj živi osumnjičeni su ispričali kako je izgledalo njegovo hapšenje.

"Policajci su došli u stan i on se mirno predao", rekle su komšije.

Uhapšeni je negirao zločin. Prema navodima pomenutog lista, on je policajcima ispričao da je N.K. mrtvog zatekao u stanu.

Da podsjetimo, tijelo N.K. pronađeno je u njegovom stanu u stambenoj zgradi u centru Čačka. Osumnjičeni je pobjegao sa mjesta zločina, sumnja se da ga je usmrtio čekićem.

