Prema riječima trenera Lila Bruna Ženesija, Crvena zvezda je zaigrala drugačije nego što je očekivao i tako ga je Dejan Stanković iznenadio i nadigrao.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda je pobedila Lil 1:0 (1:0) u gostima i može se reći da je Dejan Stanković taktički perfektno spremio meč. Odluka da počne sa trojicom štopera u zadnjoj liniji, što nije uigravao na pripremama, pokazala se kao odličan potez na koji Lil nije imao niti jednog trenutka odgovor.

Stanković nije želio da komentariše da li je promjenom formacije iznenadio protivničkog trenera Bruna Ženesija, rekao je da je to bolje pitanje za njega, a Francuz nije okolišao kada se posle dugo vremena pojavio na konferenciji za medije.

Vidi opis Trener Lila priznao da ga je Stanković nadigrao: "Prvi put sam imao čudan osjećaj" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 14 / 14

"Da li osjećam podršku svojih igrača ili mislim da su se neki predali? Dakle, ili odgovorim iskreno ili okolišam, ali ja sam obično prilično iskren. Prvi put sam imao čudan osjećaj. Jer, kao što sam rekao, taktički nismo bili dobri u prvom poluvremenu, ali to je moja odgovornost protiv tima koji je igrao drugačije nego što smo analizirali", rekao je Bruno Ženesio da ga je Stanković tako taktički iznenadio.

"Tehnički, možda nismo bili dobri. Međutim, postoji jedna stvar oko koje sam nemilosrdan, a to je stav. Mnogo sam pričao o mentalitetu otkako sam ovdje. Mislim da je to jedna od osobina koja nam je omogućila da uradimo mnogo dobrih stvari sa ovom grupom od početka sezone. Ne govorim o prošloj sezoni, već o početku ove sezone. Ali večeras sam vidio pošanaje koji mi se ne dopada i koji nisu dostojni vrhunskog profesionalnog tima. Što se vašeg pitanja tiče, ne znam. Ali u svakom slučaju, ono što sam vidio me brine", naglasio je Ženesio.

Vidi opis Trener Lila priznao da ga je Stanković nadigrao: "Prvi put sam imao čudan osjećaj" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Nakon meča došlo je do nereda, navijači su gađali igrače bakljama, pojavio se i transparent na kome se traži ostavka iskusnog trenera, međutim pravio se da ništa od toga nije vidio ni čuo.

"U ovom trenutku to više nije ni razočaranje, više je sramota pred našim navijačima i pred samima sobom zbog lica koje smo pokazali", rekao je Bruno Ženesio: "Nisam to čuo, ali normalno je. Prihvatam to, jer kada imate samo jednu pobjedu u prvih deset utakmica u godini, normalna je reakcija publike koja dolazi da vidi svoj tim kako se, u najmanju ruku, bori - a mi večeras nismo uradili ni minimum. Razumijem to i prihvatam, tu nema problema. Na kraju krajeva, ja sam odgovoran za ono što se dešava na terenu, jer ja donosim odluke, ja biram sastav, vodim treninge, tako da mislim da je njihova reakcija logična s obzirom na ono što smo večeras pokazali, posebno kada je riječ o igri"

"Imamo pravo na loš dan, imamo pravo na loše veče - to se dešava, svima se dešava. I ja sam bio igrač, ne uvijek na vrhunskom nivou, ali ovoliki nedostatak agresivnosti i želje u utakmici evropskog kupa kod kuće - normalno je da izazove takve reakcije", zaključio je Ženesio koji je rekao da pitanje o otkazu nije za njega.