Pjevačica Jelena Tomašević otkrila detalje medicinske drame koju je doživjela na koncertu u Crnoj Gori

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jelena Tomašević pojavila se večeras na humanitarnom koncertu "Za anđele", a to je ujedno i njeno prvo pojavljivanje nakon što joj je pozlilo.

Jelena je ovom prilikom govorila li i svom zdravstvenom stanju.

Jelena Tomašević se nedavno srušila na bini, zbog čega je prekinut njen koncert u Baru, o čemu je sada govorila.

Vidi opis "Davali su mi prvu pomoć na bini": Jelena Tomašević o trenutku kad se srušila na koncertu, u publici bile doktorke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

"Dobila sam virus koji je upalio srednje uho i poremetio kristale u mojim ušima. Čak sam se našalila sjutradan da sam dobila vertigo jer sam otpjevala pesmu sa tim nazivom. To je prolazno, bila sam kod doktorke koja mi je jednim manevrom namjestila kristale u ušima i prestale su mi vrtoglavice, ali sam morala nekoliko dana da mirujem" rekla je i dodala:

"Iskreno, nikada mi se tako nešto nije dogodilo. Dan ranije sam imala snimanje, nisam htjela da otkazujem koncert zbog virusa. Tog jutra sam dobila vrtoglavice koje su se smirile tokom dana, a uveče su se ponovo pojavile. Da sam znala, otkazala bih koncert na vrijeme, ne bih sebe dovodila u takvu situaciju.Svi su odmah pritrčali u pomoć, Hitna pomoć, doktorke iz publike su mi pružile prvu pomoć i hvala im svima, baš sam se osjećala zbrinuto."

(Blic, MONDO)