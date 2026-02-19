Zvezda srušila Lil u Francuskoj

Izvor: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Lil kao gosti rezultatom 1:0 u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope.

Strijelac pobjednosnog gola bio je Učena u nadoknadi vremena prvog poluvremena.

Revanš meč na programu je idućeg četvrtka od 18.45 časova u Beogradu.

Pobjednik ovog dvomeča u osmini finala sastaće se ili sa Aston Vilom ili sa Lionom.

Prethodno crveno-bijele već u nedelju čeka 178. vječiti derbi sa Partizanom, izuzetno važan u borbi za šampionski naslov.

Stanković je za ovaj promijenio formaciju i krenuo sa 3 štopera, u sistemu 3-4-2-1. Prva zvijezda tiMa Marko Arnautović ostao je na klupi.

Već u četvrtom minutu, Tiknizjan je prošao po lijevoj strani, zavrnuo za Enema koji je šutirao iz prve, ali je zamalo bio neprecizan.

Zvezda je nastavila sa otvorenom igrom, igralo se u visokom ritmu, a prijetili su i domaćini. Ipak onih izrazitih prilika nije bilo.

A onda u nadoknadi prvog poluvremena Zvezda je povela i krunisala bolju igru u prvom poluvremenu.

Nakon petog kornera, lopta dolazi do Učene koji je kolenom prosto ugurao loptu u mrežu. Hendel je centrirao, a na prvoj stativi je Enem čekao i loptu atraktivno proslijedio dalje. Bukvalno je pogodio Nigerijca od kog se lopta odbija u gol.

U nastavku meča Lil je ušao ofanzivnije, a Zvezda vrijebala iz opasnih kontranapada.

Crveno-bijeli su propustili dvije velike šanse. Lučić je u 50. minutu previse oklevao u kontri, dok je Arnautović u 66. minutu iz idealne situacije šutirao pravo u golmana Ozera.

Nakon toga Lil je pritiskao u želji da što prije dođe do izjednačenja, međutim Zvezdina odbrana je sjajno odolijevala.

Crveno-bijeli su propustili priliku da ubjedljivije slave. Ponovo je Arnautović u 86. minutu imao veliku šansu nakom fantastične asistencije Kataija, ali je njegov šut Ozer pročitao.

Na kraju velika i zaslužena pobjeda Crvene zvezde.