Osvojio Oskara i otišao na pljeskavicu: Hit snimak Majkla B. Džordana nakon pobjede, evo zašto ga svi vole (Video)

Majkl B. Džordan je osvojio Oskara za najboljeg glumca za ulogu u filmu ''Grešnici'', a potom otišao da se "najede kao čovjek".
Majkl B Džordan, kojeg smo gledali u ostvarenjima "Creed" pored Silvestera Stalonea i "Crnom panteru", dobitnik je Oskara za najbolju mušku ulogu na svečanoj dodjeli 2026. godine.
Džordan je "oteo" nagradu Timotiju Šalameu koji je razbijesnio javnost izjavom o operi i baletu, a potom, nakon osvojene statuete, dugo grlio kolegu koji je takođe bio nominovan u istoj kategoriji - Leonarda Dikaprija.
Michael B. Jordan shares an emotional moment with Leonardo DiCaprio and Benicio del Toro after his Best Actor Oscar win at the 98th Academy Awards.
Ipak, najbolji snimci glumca nastali su nakon što je otišao sa dodjele i pojavio se u restoranu brze hrane. Došao je sa Oskarom, porodicom i obezbjeđenjem, pozirao svima, a potom sjeo da jede.
