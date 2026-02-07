Tim sa Vestfalena je slavio na gostujućem terenu i zaostatak za liderom smanjio na samo tri boda.
Borusija je "zakuvala" borbu za titulu u Bundesligi!
Tim koji sa klupe predvodi Niko Kovač trijumfovao je ove subote u Volfsburgu (1:2) i na samo tri boda smanjio zaostatak za liderom Bajernom, koji će drugog dana vikenda biti na velikom ispitu. Bavarci, koji nisu uspjeli da upišu pobjede u posljednja dva ligaška meča, dočekaće zahuktali Hofenhajm, koji je nanizao pet trijumfa i koji kao trećeplasirani tim prvenstva već dva mjeseca ne zna za poraz.
Prva dva pogotka u Volfsburgu postignuta su nakon prekida, a do vođstva je sedam minuta prije odlaska na odmor stigao gostujući tim. Poslije kornera sa lijeve strane, Julijan Brant je bio najprisebniji na prvoj stativi i glavom poslao loptu u domaću mrežu.
"Vukovi" su, sa druge strane, uzvratili u sedmom minutu nastavka. Izveden je slobodan udarac sa desne strane, a grčki internacionalac i nekadašnji prvotimac PAOK-a Konstantinos Kulijerakis, kojeg u Borcu i Banjaluci ne pamte po dobrom, umakao pažnji gostujuće odbrane i takože poentirao poslije udarca glavom.
Nije potom bilo promjene rezultata sve do 87. minuta, kada je Serhu Girasi iskoristio odličnu kombinaciju svojih saigrača u posljednjoj trećini terena pred domaćim golom i prvenstvo koje se činilo izgubljenim za Borusiju učinio izuzetno interesantnim.
Posljednjeg dana februara očekuje nas Klasiker na Vestfalenu. Do tada će i jedni i drugi imati po dva rivala, pa će tako Bajern, poslije sutrašnjeg duela sa Hofenhajmom, gostovati Verder i dočekati Ajntraht. "Milioneri" će, sa druge strane, dočekati Majnc i ići u Lajpcig.
BUNDESLIGA – 21. kolo
Frajburg – Verder 1:0
Hajdenhajm – HSV 0:2
Majnc – Augzburg 2:0
Sankt Pauli – Štutgart 2:1
Volfsburg – Borusija D. 1:2
Borusija M. – Bajer (18.30)
Nedjelja:
Keln – Lajpcig (15.30)
Bajern – Hofenhajm (17.30)
Odigrano u petak:
Union Berlin – Ajntraht 1:1