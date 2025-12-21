Bajern Minhen prvi dio sezone u Bundesligi završio bez poraza.

Izvor: Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Zimsku pauzu u Bundesligi fudbaleri Bajerna dočekuju sa 41 bodom, devet više od drugoplasirane Borusije Dortmund.

Bavarski gigant tako je prvi dio sezone okončao bez poraza, sa 13 pobjeda i samo dva remija, uz izvrsnu gol-razliku 55:11. U posljednjem meču u 2025. godini, tim Vensana Kompanija kao gost je pregazio Hajdenhajm 4:0.

Gosti su postigli po dva gola u oba poluvremena, Josip Stanišić i Majkl Olise u prvom, a Luis Dijaz i Hari Kejn u drugom poluvremenu.

Ni ova utakmica nije mogla da prođe bez pogotka sjajnog Kejna. Englez je stigao do 19. ovosezonskog gola u 15 odigranih utakmica, a napadač Bajerna kalendarsku godinu završava sa nevjerovatnim 51 golom za klub i još osam za reprezentaciju. Dakle, kombinovano za Bajern i Englesku računajući sva takmičenja (bez prijateljskih utakmica) postigao je 59 golova tokom 365 dana.



