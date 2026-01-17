Bajern je za jedno poluvrijeme postigao pet golova i ubjedljivo slavio.

Izvor: David Hammersen / AFP / Profimedia

Iako je nakon prvih 45 minuta meča između Lajpciga i Bajerna izgledalo kao da bi mogli svjedočiti prvom porazu Bavaraca u Bundesligi ove sezone, na to ćemo morati još pričetak.

Domaći tim je na "Red bul areni" u 20. minutu poveo golom Romula Kardoza, a na kraju su doživjeli pravu katastrofu i primili čak pet golova.

Lajpcig je prednost imao do 50. minutu kada je Gnabri pogodio za izjednačenje, nakon čega je uslijedio potpuni raspad domaćeg tima.

Kejn je u 67. minutu 21. golovom u prvenstvu ove sezone doveo svoj tim do prednosti, da bi u 83. Tah riješio sve dileme o pitanju pobjednika.

Samo dvije minute kasnije Pavlović je pogodio za 4:1 da bi u 88. minutu Bajern stigao i do petog gola, a strijelac je ovog puta bio Olise.

Bila je ovo 16. pobjeda za Bajern koji očekivano drži prvu poziciju Bundeslige sa 50 bodova odnosno 11 više od drugoplasirane Borusije iz Dortmunda.

Milioneri su svoj meč 18. kola odigrali u nešto ranijem terminu, a do pobjede protiv Sent Paulija stigli su u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena kada je iz penala Emre Džan matirao Nikolu Vasilja i postavio konačnih 3:2.

Šta se desilo na ostalim utakmicama?

Hofenhajm je na svom terenu u Zinshajmu pobijedio Bajer Leverkuzen 1:0. Pobjedonosni gol za Hofenhajm postigao je Vauter Burger u devetom minutu. Hofenhajm je treći na tabeli sa 33 boda, dok je Bajer Leverkuzen šesti sa 29 bodova.

HSV je na svom terenu u Hamburgu odigrao neriješeno protiv Borusije Menhengladbah 0:0, dok je Volfsburg kao domaćin odigrao nerešeno protiv Hajdenhajma 1:1. Pobjedu je još upisao i Keln koji je bio bolji od Majca sa 1:0.