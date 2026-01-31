Fudbaleri Bajerna remizirali protiv HSV-a.

Nakon što su u prošlom kolu poraženi od Augzburga, fudbaleri Bajerna nisu su proslavili ni ovog vikenda. U okviru 20. kola, Bavarci su gostovali kod HSV-a, a na kraju je bilo 2:2.

HSV - BAJERN 2:2 (1:1)

Prvu priliku na meču imao je HSV preko Luke Vuškovića, ali njegov udarac glavom nakon kornera ide malo pored desne stative.

Malo je nedostajalo da Bavacri u 29. minutu stignu do prednosti, ali je udarac Kimiha završio na preški. Samo tri minuta kasnije ponovo je Kimih bio u centru pažnje, ali ovaj put ne po dobrom. Veznjak Bajerna je u svom šesnaestercu faulirao Remberga, a glavni arbitar pokazao na bijelu tačku.

Siguran izvođač najstrože kazne bio je Fabiu Vieira.

Iskupio se Kimih za skrivljeni jedanaesterac u 42. minutu kada je u padu uspio loptu poslati ka Kejnu, a ubjedljivo najbolji strijelac Bundeslige nije imao težak posao da pogodio za izjednačenje.

Drugo poluvrijeme nije ni počelo kako treba, a Bajern je poveo. Dijaz je na poluvremenu zamijenio Karla, a onda nakon nekih 50 sekundi pogodio na asistenciju Olisea.

Stvari je, barem rezultatski, na početak vratio Luka Vušković koji je glavom u 53. minutu pogodio za 2:2. Ispostaviće se da je to bio i konačan rezultat ovog meča.

Borusija Dortmund će sutra imati priliku da priđe Bajernu na šest poena zaostatka i na taj način unese kakvu-takvu neizvjesnost u šampionat Njemačke.



