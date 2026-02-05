Agent fudbalera Strahinje Erakovića morao da se oglasi poslije lažnih vijesti u Rusiji o njegovom klijentu.

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Strahinja Eraković je od srijede i zvanično novi fudbaler Crvene zvezde. Stigao je na šestomjesečnu pozajmicu do kraja sezone, a potom će Zvezda otkupiti polovinu prava na njega za 3,5 miliona evra (50 odsto od idućeg transfera ide u Zenit), pod uslovom da se nešto usput ne zakomplikuje.

A umalo jeste, već njegovog prvog dana u Zvezdi, pošto su mediji u Rusiji pokušali da mu naprave problem. Na jednom Telegram kanalu objavljena je informacija da je Eraković napustio Zenit zbog svađe sa trenerom Semakom, kome je pokazao srednji prst na treningu, što nije istina. Eraković je otišao iz Zenita jer je želio da se vrati u Srbiju i jer je htio veću minutažu, pa je ove vijesti koje su u Rusiji "nakitili" odmah demantovao njegov agent.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda

"Ovo je apsolutna glupost. Ne želim ni da komentarišem ovu glupost. Erakovićev odnos sa Semakom je uvijek bio odličan...", rekao je Zoran Pavlović za "Sport Ekspres" iz Rusije.

Podsjetimo, Eraković je otišao iz Crvene zvezde u Zenit u ljeto 2023. godine za sedam miliona evra, a sada se vraća i opet će biti jedan od glavnih oslonaca tima Dejana Stankovića. Upravo je bio njegova izričita želja i vidjećemo s kim će ovog proljeća činiti novi štoperski tandem, a opcije su Učena, Veljković, Rodrigao i Gudelj, dok je Leković otišao u Portugal.

Dodajmo i to da je Eraković registrovan za Ligu Evrope, odnosno za Lil i naredne mečeve nokaut faze, kao što su na spisak dodati i Džej Enem i Daglas Ovusu.

(MONDO)