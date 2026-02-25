Evrovizijska senzacija stiže u Srbiju: Grčki predstavnik Akylas specijalni gost finala PZE 2026!

Izvor: RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/prinstcreen/youtube

Nakon što je Srbija izabrala prvih sedam finalista Pesme za Evroviziju 2026 i dok sa nestrpljenjem iščekujemo prenos drugog polufinala, potvrđeno je da u Beograd za veliko finale stiže jedan od favorita ovogodišnjeg takmičenja u Beču.

Akylas, harizmatični pobednik festivala "Sing for Greece", biće specijalni gost u revijalnom delu PZE 2026, u subotu, 28.

februara. Prenos počinje od 21.00 čas na RTS 1.

"Zdravo Srbijo, ovde Akylas iz Grčke i mnogo sam srećan što mogu da podelim lepe vesti sa vama. Vidimo se u subotu, 28. februara, u finalu PZE 2026. Hajde da zajedno osetimo evrovizijsku energiju moje pesme ’Ferto’. Jedva čekam!“, poručio je Akylas.

Pogledajte:

Akylas Izvor: Youtube / Eurovision Song Contest

Poznat po svom eksplozivnom nastupu, Akylas će srpskoj publici premijerno izvesti svoj hit "Ferto". Reč je o pesmi koja je već osvojila publiku, top-liste muzičkih platformi, ali i kladionice, gde je jedan od dva glavna favorita za pobedu na Pesmi Evrovizije 2026.

Ko je Akylas?

Muzički se kalionastupajući širom sveta na prekookeanskim brodovima, što mu je dalo specifičan, multikulturalni pečat.

Njegov zvuk je savršen spoj moderne produkcije i grčke duše, a pobedom na nacionalnom izboru postao je apsolutni ljubimac nacije.

Iako pesmu "Ferto" karakteriše zabava, energija i dinamičnost, Akylas kroz tekst istražuje duboke teme – borbu sa pohlepom u svetu gde nam "ništa nije dovoljno".

Pogledajte naše prve finaliste Pesme za Evroviziju:

Vidi opis RTS dovodi specijalnog gosta u finale Pesme za Evroviziju: Radio na prekookeanskim brodovima, sad je favorit Evrovizije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: pritnscreen/youtube/ RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Youtube/printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: youtube/ RTS Pesma za Evroviziju Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal Br. slika: 11 11 / 11

"Ovo je priča o razlikovanju iskrenih snova od potrebe da se popune emotivne praznine iz detinjstva. Pesma je posvećena roditeljima koji su nam uprkos teškoćama dali ljubav, i deci koja danas žele da im uzvrate istom merom", poručuju autori.

Finale Pesme za Evroviziju biće održano u subotu, Na RTS-u od 21 čas.

Nastupaju:



1. Aleksandar - Sudbina

2. Milica Burazer - Svima vama treba mama

3. Sanja Aleksić - Ko me proba

4. LU – KA - Veruj

5. Jack Lupino - Adrenalin

6. Zona - Čairi

7. Brat Pelin - Fräulein

8. Geminni - Metar sreće

9. Avgust - Jabuka

10. Harem Girls x Ivana - Bom Bom

11. Aleksandra Sekulić - Kule

12. LAVINA - Kraj mene