Crvena zvezda će u proljećnom dijelu sezone biti jača za Strahinju Erakovića.

Crvena zvezda je tokom zimskog prelaznog roka dovela Džeja Enema na pozajmicu iz OFK Beograda i Daglasa Ovusua koji je kupljen od Radnika iz Surdulici, a treće pojačanje crveno-bijelih je povratnik u klub - Strahinja Eraković (25). Defanzivac koji je ponikao u Zvezdi stiže na pozajmicu iz Zenita, a srpski klub će imati pravo i da ga otkupi na kraju ove takmičarske godine.

Eraković će biti važno pojačanje Zvezde za borbu na tri fronta, posebno jer je već upoznat sa sistemom rada Dejana Stankovića. Upravo novog trenera navodi kao jedan od razloga zbog kojih se vratio u klub čije je sve selekcije prošao tokom prvog mandata.

"Utisci su fenomenalni, veoma sam srećan što ću ponovo nositi crveno-bijeli dres. Zvezdu volim i u Zvezdi uvijek želim da igram, ali sigurno da je na moj povratak uticao i Dejan Stanković. Pred nama je dosta izazova, odličnih utakmica, Evropa, odbrana duple krune, nadam se da ćemo ostvariti sve naše ciljeve, kao i želje svakog navijača Crvene zvezde. Drugačiji je osjećaj kada dođeš na Marakanu sa reprezentacijom i kao igrač Crvene zvezde, uželio sam se navijača, želim što prije da zaigram i da ih vidim u što većem broju", poručio je za klupski sajt Eraković koji je zadužio dres sa brojem 25.

Crvena zvezda će na kraju sezone moći da otkupi Erakovića, a zbog uspješno završenog posla oglasio se i sportski direktor Mitar Mrkela. On nije krio zadovoljstvo zbog povratka srpskog reprezentativca u klub.

"Uvijek mi je zadovoljstvo kada možemo da vratimo igrača koji je odrastao u Omladinskoj školi Crvene zvezde i koji zna šta je Crvena zvezda. Eraković je već u prvom mandatu igrao odlično, postao je reprezentativac, sada nam se vraća iskusniji nakon igranja u Premijer ligi Rusije. Strahinja Eraković je odličan igrač, profil kakav smo tražili da pojača odbranu. Dejan Stanković ga odlično poznaje i sve su to preduslovi da Eraković bude uspješan i u ovom mandatu i doprinese da tim Crvene zvezde bude jači, konkurentniji i da nastavimo sa uspjesima koje smo ostvarivali do sada", istakao je Mrkela.

Sportski direktor Crvene zvezde naznačio je i da se za povratak Strahinje Erakovića zalagao Dejan Stanković, koji mu je svojevremeno dao šansu u seniorskom timu Crvene zvezde. Nakon što su obojica dio karijere proveli u Rusiji, Stanković i Eraković sada će opet sarađivati u srpskom fudbalu.

"Dejan Stanković je od samog početka bio za povratak Erakovića, odlično ga poznaje, on ga je i promovisao u prvotimca Crvene zvezde. Pod njegovom komandom je Eraković postao to što jeste, tako da vjerujem da će Strahinja predvođen Dejanom Stankovićem odigrati odlično i u ovom mandatu", zaključio je Mitar Mrkela.

Strahinja Eraković je rođen 22. januara 2001. godine u Beogradu. Prošao je kompletnu Omladinsku škole Crvene zvezde, gdje se izdvojio kao lider i bio šampion svih mlađih kategorija sa kapitenskom trakom na ruci. Za Crvenu zvezdu je debitovao u avgustu 2020. godine na utakmici protiv Novog Pazara, a protiv istog rivala je po prvi put ponio kapitensku traku i postao jedan od najmlađih kapitena u istoriji Crvene zvezde. Eraković je tokom prvog mandata odigrao 139 utakmica i osvojio tri vezane duple krune. U julu 2023. godine je prešao u ruski Zenit, za koji je odigrao 85 utakmica i osvojio tri trofeja. Strahinja Eraković je reprezentativac Srbije, a do sada je za A selekciju odigrao 18 utakmica i postigao jedan gol.