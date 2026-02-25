Viktor Orban je naredio hitnu mobilnost vojske radi zaštite ključnih energetskih objekata od potencijalnih prijetnji iz Ukrajine.

Mađarska vojska biće raspoređena u blizini ključnih energetskih objekata radi zaštite od Ukrajine, najavio je premijer Viktor Orban.

"Trupe i oprema potrebni za sprjčavanje napada biće raspoređeni u blizini ključnih energetskih objekata. Pojačane snage policije patroliraće područjima oko elektrana, distributivnih stanica i kontrolnih centara", rekao je on u video poruci objavljenoj na Fejsbuku.

Viktor Orban je dodao da će letovi dronova biti zabranjeni u području koje se graniči sa Ukrajinom. Bezbjednost energetske infrastrukture će takođe biti pojačana.

Mađarska, zajedno sa Slovačkom, je 27. januara ostala bez nafte preko cjevovoda Družba zbog poremećaja u tranzitu iz Ukrajine.

Iz Ukrajine su saopštili da je razlog šteta na objektu usled ruskih napada.

U ponedeljak je Budimpešta blokirala još jednu rundu sankcija Rusiji i kredit EU od 90 milijardi eura Kijevu zbog situacije sa cjevovodom. Bratislava je, zauzvrat, objavila prekid vanredne isporuke električne energije Ukrajini.

Kako je primijetio mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, Kijev je prekinuo tranzit iz izmišljenih političkih razloga, jer za to nema tehničkih osnova.

