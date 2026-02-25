Gejts se prvi put sastao sa Epstinom 2011. godine, nakon što je finansijer na Floridi bio osuđen zbog podvođenja maloljetnice i nastavio je da se druži s njim – naizgled ignorišući zabrinutost Melinde Gejts.

Izvor: Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/ / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bil Gejts je navodno priznao da je tokom braka sa sada već bivšom suprugom Melindom imao dijve afere sa Ruskinjama, kao i da se izvinio zbog svojih veza sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom.

Gejts je navodno u utorak zaposlenima u svojoj fondaciji rekao da je letio privatnim avionom sa Epstinom i provodio vrijeme s njim u SAD i inostranstvu, ali da nije učestvovao ni u kakvom zločinu, prenosi Wall Street Journal.

"Nisam uradio ništa nezakonito. Nisam vidio ništa nezakonito", rekao je Gejts na sastanku sa zaposlenima i dodao:

"Da budem jasan, nikada nisam provodio vrijeme sa žrtvama, ženama koje su bile oko njega."

Gejts se prvi put sastao sa Epstinom 2011. godine, nakon što je finansijer na Floridi bio osuđen zbog podvođenja maloljetnice, i nastavio je da se druži s njim – naizgled ignorišući zabrinutost Melinde Gejts, piše Njujork Post.

Milijarder je oduvek negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa svojim odnosima sa Epstinom, ali je priznao navodne afere iz perioda braka sa Melindom, koja je 2021. godine podnela zahtev za razvod, čime je okončan njihov brak koji je trajao 27 godina.

"Imao sam afere – jednu sa ruskom bridž igračicom koju sam upoznao na bridž turnirima, i jednu sa ruskom nuklearnom fizičarkom koju sam upoznao kroz poslovne aktivnosti", rekao je zaposlenima.

Epstin pretio Gejtsu?

Epstin je ranije navodno prijetio Gejtsu u vezi sa aferom sa ruskom bridž igračicom Milom Antonovom. Epstin je Antonovu upoznao dok je tražio finansijere za akademiju bridža, prije nego što joj je platio školovanje za programiranje.

Gejts je Antonovu upoznao 2010. godine na turniru na kojem su zajedno učestvovali.

U imejlu od 4. jula 2013. godine upućenom Borisu Nikoliću, Gejtsovom glavnom savetniku za nauku i tehnologiju, Epstin je naveo imena dvije žene za koje je tvrdio da su imale afere sa Gejtsom.

U galeriji pogledajte fotografije Bila Gejtsa:

Osuđeni pedofil je tvrdio da su žene rizikovale da "preko noći postanu senzacije".

"Bil rizikuje da od najbogatijeg čoveka postane najveći licemjer, Melinda predmet podsmijeha, a obećanja će nestati kao posledica toga", naveo je Epstin u poruci Nikoliću.

Samo nekoliko nedelja kasnije, Epstin je poslao "ostavku" samom sebi u imejlu u kojem je izgledalo kao da piše u ime Nikolića.

"Tokom proteklih nekoliko nedelja bio sam uvučen u ozbiljan bračni spor između Melinde i Bila", navodi se u poruci.

U poruci se sugeriše da je Nikolić pomogao Gejtsu da nabavi lekove "kako bi se izborio sa posledicama odnosa sa ruskim devojkama".

Nikolić je tvrdio da mejlovi nisu napisani u njegovo ime niti na njegov zahtijev.

Tokom sastanka, Gejts je priznao da je provodio vrijeme sa Epstinom u Njujorku, Nemačkoj, Francuskoj i Vašingtonu, ali je rekao da nikada nije posjetio njegovo ostrvo.

Gejts je naveo da je njegova bivša supruga oduvijek bila skeptična prema njegovim vezama sa Epstinom.

"Da joj odam priznanje, uvijek je bila pomalo skeptična prema toj stvari sa Epstinom", rekao je.

Gejts je takođe priznao da su njegove veze sa Epstinom negativno uticale i na druge u okviru njegove fondacije.

"Izvinjavam se drugim ljudima koji su uvučeni u ovo zbog greške koju sam napravio", rekao je.

"To je definitivno suprotno vrijednostima fondacije i njenim ciljevima."

Portparol organizacije rekao je da je Gejts "otvoreno govorio" i "preuzeo odgovornost za svoje postupke".

Gejts je ranije izjavio da je bilo "glupo" što je uopšte provodio vrijeme sa Epstinom.

"Mislio sam da će mi to pomoći u globalnoj zdravstvenoj filantropiji. U stvarnosti, to nije uspjelo. Bila je to velika greška", rekao je za Wall Street Journal 2025. godine.

