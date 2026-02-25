Holivud poludeo za glumcem iz "Sekula se odmah ženi": Hteli da ga proslave, a on ubio čoveka i zaglavio zatvor

Na današnji dan, 26. feburara 1992. godine, preminuo je čuveni glumac Jovan Janićijević Burduš.
Legendanog glumca Jovana Janićijevića Burduša mnogi se sećaju iz kultnih ostvarenja kao što su "Sekula se opet ženi", "Kamiondžije", "Valter brani Sarajevo" i mnogih drugih.
No, mnogi ne znaju da je on bio jedan od retkih sa ovih prostora kojem je za rukom pošlo ono o čemu mnogi maštaju - da ostvare holivudsku karijeru.Izvor: YouTube/screenshot/Domaći filmovi i serije
Burduš je svojevremeno umalo postao Vito Korleone u čuvenom filmu "Kum", međutim, sudbina je umešala prste, te je uloga ipak pripala Marlonu Brandu.
Kako je ispričao u intervjuu za TV reviju sedamdesestih godina, u jeku velike popularnosti u Jugoslaviji, obratio mu se izvesni Dušan Protić koji se predstavljao kao uspešan producent, a na zapadu je išao pod imenom Deni Maršal.
On ga je pozvao u Los Anđeles, sa obećanjem da će od njega napraviti veliku svetsku zvezdu. Burduš je sa suprugom otišao u Ameriku, ali nedugo pošto je posetio nekoliko kastinga, upoznao neke svetske zvezde i pričao sa pravim holivudskim producentima, shvatio je da Maršal nije osoba na koju može da se osloni, odnosno da u celom Holivudu vlada kriza kao i u celom svetu.
Ipak, u tim kastinzima, kako je u intervjuu ispričao, obećano mu je isprva da će glumiti glavnu ulogu u filmu "Kum", ali da se scenario stalno menja, jer mafija sve kontrolišei da je pretila da će minirati snimanje ako im se ne bude sve svidelo. Takođe, Burduš je morao i da zna engleski što je bila velika prepreka za njega u tom trenutku. Shvatvši da ga Maršal vara i da je komplikovana produkcija, rešio je ceo problem po sistemu - svuda pođi, kući dođi, i vratio se za Jugoslaviju.
Tek nakon toga, produkcija se odlučuje da film "Kum" režira Frensis Ford Kopola, koji će izmeniti scenario i od prvenstveno mafijaške priče, napraviće sagu o Americi i američkom snu, dovesti na nesuđeno Burduševo mesto Marlona Branda, a i mnoge druge mlađe glumce koji će nakon ovog filma buknuti, poput Al Paćina.Izvor: The Hollywood Archive / Hollywoo
Ubistvo i zatvor
Njegov život obeležila je teška tragedija. Naime, on je izazvao saobraćajnu nesreću i tada je njegov suvozač poginuo. Janićijević je osuđen na kaznu zatvora koju je izdržao u požarevačkoj Zabeli.
– Tata je imao petogodišnji ugovor sa studiom “Metro-Goldwyn-Mayer”. Kada je 1972. sve već bilo dogovoreno, došao je po mamu i mene. Međutim, dogodio se kobni udes u kojem je jedan njegov prijatelj poginuo. Usledila je drama, suđenje, i tata je umesto u Holivud otišao na godinu dana u zatvor “Zabelu” – ispričala je jednom prilikom glumica Ksenija Đokić, ćerka Jovana Janićijevića, koju šira publika zna kao deo BB šou ekipe.
Holivud poludeo za glumcem iz "Sekula se odmah ženi": Hteli da ga proslave, a on ubio čoveka i zaglavio zatvor
Nakon saobraćajne nesreće i odležane zatvorske kazne, redale su mu se uloge u brojnim velikim ostvarenjima kao što su "I bog stvori kafansku pevačicu", "Valter brani Sarajevo", kao i u hit serijama "Građani sela Luga", "Majstori", "Pozorište u kući" i druge.
Preminuo je 26. feburara 1992, u 60. godini života, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.