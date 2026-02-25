Holivud poludeo za glumcem iz "Sekula se odmah ženi": Hteli da ga proslave, a on ubio čoveka i zaglavio zatvor

Na današnji dan, 26. feburara 1992. godine, preminuo je čuveni glumac Jovan Janićijević Burduš.

Izvor: MONDO/Screenshot/YouTube

Legendanog glumca Jovana Janićijevića Burduša mnogi se sećaju iz kultnih ostvarenja kao što su "Sekula se opet ženi", "Kamiondžije", "Valter brani Sarajevo" i mnogih drugih.

No, mnogi ne znaju da je on bio jedan od retkih sa ovih prostora kojem je za rukom pošlo ono o čemu mnogi maštaju - da ostvare holivudsku karijeru.

Izvor: YouTube/screenshot/Domaći filmovi i serije

Burduš je svojevremeno umalo postao Vito Korleone u čuvenom filmu "Kum", međutim, sudbina je umešala prste, te je uloga ipak pripala Marlonu Brandu.

Kako je ispričao u intervjuu za TV reviju sedamdesestih godina, u jeku velike popularnosti u Jugoslaviji, obratio mu se izvesni Dušan Protić koji se predstavljao kao uspešan producent, a na zapadu je išao pod imenom Deni Maršal.

On ga je pozvao u Los Anđeles, sa obećanjem da će od njega napraviti veliku svetsku zvezdu. Burduš je sa suprugom otišao u Ameriku, ali nedugo pošto je posetio nekoliko kastinga, upoznao neke svetske zvezde i pričao sa pravim holivudskim producentima, shvatio je da Maršal nije osoba na koju može da se osloni, odnosno da u celom Holivudu vlada kriza kao i u celom svetu.

Ipak, u tim kastinzima, kako je u intervjuu ispričao, obećano mu je isprva da će glumiti glavnu ulogu u filmu "Kum", ali da se scenario stalno menja, jer mafija sve kontrolišei da je pretila da će minirati snimanje ako im se ne bude sve svidelo. Takođe, Burduš je morao i da zna engleski što je bila velika prepreka za njega u tom trenutku. Shvatvši da ga Maršal vara i da je komplikovana produkcija, rešio je ceo problem po sistemu - svuda pođi, kući dođi, i vratio se za Jugoslaviju.

Tek nakon toga, produkcija se odlučuje da film "Kum" režira Frensis Ford Kopola, koji će izmeniti scenario i od prvenstveno mafijaške priče, napraviće sagu o Americi i američkom snu, dovesti na nesuđeno Burduševo mesto Marlona Branda, a i mnoge druge mlađe glumce koji će nakon ovog filma buknuti, poput Al Paćina.

Izvor: The Hollywood Archive / Hollywoo

Ubistvo i zatvor

Njegov život obeležila je teška tragedija. Naime, on je izazvao saobraćajnu nesreću i tada je njegov suvozač poginuo. Janićijević je osuđen na kaznu zatvora koju je izdržao u požarevačkoj Zabeli.

– Tata je imao petogodišnji ugovor sa studiom “Metro-Goldwyn-Mayer”. Kada je 1972. sve već bilo dogovoreno, došao je po mamu i mene. Međutim, dogodio se kobni udes u kojem je jedan njegov prijatelj poginuo. Usledila je drama, suđenje, i tata je umesto u Holivud otišao na godinu dana u zatvor “Zabelu” – ispričala je jednom prilikom glumica Ksenija Đokić, ćerka Jovana Janićijevića, koju šira publika zna kao deo BB šou ekipe.

Vidi opis Holivud poludeo za glumcem iz "Sekula se odmah ženi": Hteli da ga proslave, a on ubio čoveka i zaglavio zatvor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Screenshot/YouTube Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Screenshot/YouTube Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Screenshot/YouTube Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Screenshot/YouTube Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Screenshot/YouTube Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Screenshot/YouTube Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/screenshot/Domaći filmovi i serije Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Screenshot/YouTube Br. slika: 8 8 / 8

Nakon saobraćajne nesreće i odležane zatvorske kazne, redale su mu se uloge u brojnim velikim ostvarenjima kao što su "I bog stvori kafansku pevačicu", "Valter brani Sarajevo", kao i u hit serijama "Građani sela Luga", "Majstori", "Pozorište u kući" i druge.

Preminuo je 26. feburara 1992, u 60. godini života, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.