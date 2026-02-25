"Pitajte u Toponici zašto nije služio vojsku": Brutalno oglašavanje ćerke Ace Amadeusa nakon izjave o psihijatriji

Burni porodični odnosi Ace Amadeusa su se prelili u medije uz ozbiljne optužbe - član Amadeus benda je rekao da ga je bivša žena varala, kao i da postoje snimci, nakon čega je usledilo oglašavanje ćerke. Nakon njegove poslednje izjave, Vaska za MONDO otkriva detalje.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović,Kurir,Privatna arhiva

Aleksandar Stanimirović, član Amadeus benda, poznatiji kao Aca Amadeus, poslednjih dana je iznio ozbiljne optužbe na račun bivše supruge Snežane, a danas i ćerke Vaske.

Aca je izjavio da ga je bivša supruga varala sa učenikom, nakon čega je riješila da se oglasi njegova ćerka, koja je u potresnoj ispovjesti ispričala da ju je otac "pretukao prije nekoliko meseci".

Između ostalog, Vaska Stanimirović je rekla da je "saznala da se on drogira", kao i da je snimak navodnog odnosa koji je muzičar spomenuo, nastao sa njim, ne sa učenikom.

Ubrzo je Aca Amadeus povodom ćerkinih izjava za MONDO rekao "da se liječi na psihijatriji", i da je potpala pod majčin uticaj, zbog čega smo zamolili njegovu naslednicu da kaže istinu.

"Pitajte ga, a molim vas i provjerite u vojnom odseku, a i Niškoj Toponici, da li je služio vojsku i zašto nije?", rekla nam je Stanimirovićeva i dodala:

"I nama bi značilo da znamo njegovu tačnu dijagnozu".

Na pitanje da prokomentariše očevu izjavu rekla je:

"Istina je da smo i mama i ja na antidepresivima, a pored ovakvog 'oca' i svega što nam je u životu priredio, i ne bile".

Vaska nam je potom prepričala i razgovor sa ocem, u kojem su pale teške reči.

"Tražio je da dođem u Beograd ako hoću da pričam s njim, a potom kada sam rekla da više ne dira i ne spominje majku, rekao da 'nabije na k**** i majku i mene. To je bilo kada je tukao mamu prošlo put kada smo se rastali, a sad priča da mi ona je da da ga vidim", rekla je Vaska i dodala: "Ja ne želim da ga vidim".

"Sveti nam se jer smo pobjegle od njega"

Vaska je ranije za Kurir otkrila i u kakvim je odnosima sa ocem

- Nisam ni u kakvim odnosima sa ocem. Nemamo kontakt. Samo sam ga sad zvala, prije možda pola sata, da mu kažem da nije u redu ovo što priča. On kaže da on mene voli i da sam ja njegovo dijete. Ja ne padam na te riječi, samo na djela. Nikad u životu nije bio tu za mene. Ne pamtim ga ni iz djetinjstva. Stalno je radio i bio s nekim djevojkama. Nije se tad setio da ima ćerku. On je sve ovo objavio javno, jer je u svojoj glavi umislio da smo mi njega izdale, jer smo mi otišle od njega. Kad me je istukao, ja sam pozvala svog deku da dođe po nas. Bile smo jako uplašene. Psihički je zlostavljao mamu. Sad nam se sveti jer smo pobjegle od njega. Saznala sam da tata uzima kokain. Da tu nije umiješana droga, zašto bi on sve ovo radio - upitala se Amadeusova ćerka.

Muzičareva naslednica prokomentarisala je i očeve tvrdnje da na internetu postoji video-snimak se*sa njene majke sa učenikom.

- To nije istina. Moja majka ga nikad u životu nije prevarila, a zajedno su bili od 14. godine.Nikad nije imala drugog muškarca osim njega, a on je nju tokom braka stalno varao. Imao je jednu vezu od šest godina, a drugu od dvije godine. Kad sam bila mala, ja sam se jedne noći probudila i vidjela ga u krevetu pored druge žene. Taj učenik o kome on govori je mamin bivši učenik. Oni su se dopisivali samo profesionalno, nikakva intima. Ona djecu iz škole s kojom radi, gleda kao svoju. On je sve to isprojektovao u svojoj glavi. Nisam vidjela taj po*no-klip. Na tom snimku je moja mama s njim u krevetu, a ne sa učenikom. To mi je mama rekla. Tata ih je tajno snimio u stanu tokom odnosa. Pretukao je i mamu, naterao ju je i prisilio fizički da povuče liniju. Mama je jako potresena, plače i pod stresom je cio dan. Tata kaže da je na tom snimku neko drugi, a ne on. Mama se sjeća kad je taj njihov snimak nastao, rekla je, između ostalog, Vaska.





