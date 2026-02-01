Strahinja Eraković i zvanično od Zenita dobio "da" da pređe u Crvenu zvezdu.

Crvena zvezda želi da dovede Strahinju Erakovića ove zime i čini se da će uspjeti u tome. Zenit ga je "sklonio" s treninga i tako je Zvezdi sada otvoren auto-put ka Erakoviću, pa se očekuje da u narednim danima ponovo stigne u Beograd i bude registrovan za nokaut fazu Lige Evrope protiv Lila.

Njegov trener Sergej Semak otkrio je da su trojica igrača trenutno van tima - Jerohin i Luis Enrike zbog porodične situacije, a Eraković zbog toga što čeka transfer - čime je sve rekao.

"Što se tiče Strahinje Erakovića, postoji interesovanje drugih klubova i on vodi pregovore. Moguća je opcija da nastavi karijeru na drugom mjestu i sada čekamo njegovu odluku, kao i odluku kluba", rekao je Sergej Semak za sajt Zenita, s tim da nije precizirao da li je u pitanju Crvena zvezda i da li ima više interesenata za njega.

Podsjetimo, Crvena zvezda je navodno postigla već dogovor sa Erakovićem oko uslova ugovora, dok je i sa Zenitom postignut načelno utvrđeno da ga prvo pozajme za milion evra, pa otkupe za pet na leto.

Tako bi Eraković postao najskuplji igrač u istoriji Crvene zvezde, s tim da bi i dalje bio manje plaćen nego što je zarađeno od njegovog odlaska 2023. godine. Tada je Zenit platio oko sedam miliona evra za Erakovića, koristio ga jedno vrijeme standardno, da bi potom počeo da gubi minutažu kako je ova sezona odmicala..

Ove sezone je nastupio na 19 utakmica u dresu ruskog kluba i zabilježio je jednu asistenciju.