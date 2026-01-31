Fudbaler Zete Nemanja Ulićević preminuo je u 18. godini

Mladi fudbaler Nemanja Ulićević (17) je preminuo, potvrdio je klub u kojem je igrao u kadetskoj ekipi. Momak koji još nije postao punoljetan nosio je dres Zete, kluba iz Golubovaca, iz Crne Gore.

"Sa velikom tugom obavještavamo da je naš igrač Nemanja Ulićević preminuo u 18. godini", stoji u objavi kluba o momku pred kojem su tek bili blistavi sportski dani.

Oglasilo su se i iz Ministarstva sporta i mladih Crne Gore. "Sa dubokim žaljenjem primili smo vijest o preranom odlasku mladog fudbalera FK Zeta, Nemanje Ulićevića, koji je preminuo u 18. godini. Nemanja je bio član kadetske ekipe Zete, mladi sportista pred kojim su tek bili sportski i životni snovi. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodicu, prijatelje, saigrače i cijelu sportsku zajednicu. Ministarstvo sporta i mladih upućuje iskreno saučešće porodici Ulićević, Fudbalskom klubu Zeta, kao i svima koji su poznavali i voljeli Nemanju", navodi se.