Mikloš Dudaš (34) pronađen mrtav u svom stanu, nakon burnog života koji je vodio posle karijere.

Izvor: JIM YOUNG / AFP / Profimedia

Nekadašnji svjetski šampion u kajaku, učesnik Olimpijskih igara u Londonu i jedan od najboljih sportista Mađarske u svojoj generaciji Mikloš Dudaš (34) pronađen je mrtav. Prema dosadašnjim informacijama, koje je mađarskim medijima saopštila lokalna policija, nema sumnje na krivično djelo niti na nasilnu smrt.

Policiju je pozvao bliski srodnik, a stan na drugom spratu otvorio je bravar. Budimpeštanska policijska uprava (BRFK) potvrdila je da je tijelo pronađeno oko 11:22, kao i da se okolnosti smrti ispituju u okviru upravnog postupka uz angažovanje vještaka. Portparol policije izjavio je da za sada nema indicija o umiješanosti trećih lica, piše Index.hu.

Dudaš je važio za jednog od najtalentovanijih kajakaša svoje generacije. Nastupio je na Olimpijskim igrama u Londonu 2012, bio vicešampion Evrope 2013, a iste godine osvojio je zlato na Svjetskom prvenstvu u Moskvi. Karijeru mu je obilježila i suspenzija zbog dopinga koja je potrajala čak 34 mjeseca, a nakon koje se povukao iz sporta 2021. godine. Poslednjih godina bio je u javnosti zbog niza incidenata, kao i učešća u više televizijskih rijalitija.

Prije skoro godinu dana izgubio je oca Ištvana Dudaša, a u poslednjim izjavama govorio je da se ponovo zbližio sa partnerkom Ivet Sigligeti i da pokušava da stabilizuje život. Povodom smrti Dudaša oglasili su se i Šmit Gabor, predsjednik Mađarskog kajakaškog saveza, i Kamerer Zoltan, trostruki olimpijski šampion, izražavajući šok i saučešće porodici.