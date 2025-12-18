Strašna tragedija u Ekvadoru gde je ubijen fudbaler Mario Pineida.
Ekvadorski fudbaler Mario Pineida (33) ubijen je nasred ulice u Gvajakilu. Njemu su na motoru prišle dvije nepoznate osobe, a jedna od njih pucala je na njega iz pištolja.
Tom prilikom pogođena je još jedna osoba, čije zdravstveno stanje za sada nije poznato, dok su počinitelji u bjekstvu.
Policija radi na rasvetljavanju slučaja i prikupljanju relevantnih podataka za istragu, a za sada nema informacija šta bi mogao da bude motiv ubistva. Mario Pineida je izrešetan ispred mesare dok je bio u kupovini namirnica za ručak, usred bijela dana u ovom ekvadorskom gradu.
Inače se radi o fudbaleru Barselone iz Gvajakila koja se oglasila na društvenim mrežama i izrazila duboko žaljenje zbog smrti svog fudbalera koji je nastupao kao lijevi bek.
Terrible.!!— Emergencias Ec (@EmergenciasEc)December 17, 2025
Se confirma la muerte del jugador de Barcelona Mario Pineida en un ataque armado afuera de una carnicería en Samanes 4.
El fútbol ecuatoriano está de lutopic.twitter.com/4rvebawAYO
Mario Pineida je inače igrao i za reprezentaciju Ekvadora, nastupio je dva puta, dok je bio član i brazilskog Fluminensea.