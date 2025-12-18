Strašna tragedija u Ekvadoru gde je ubijen fudbaler Mario Pineida.

Izvor: YouTube/Printscreen/RTS La Noticia

Ekvadorski fudbaler Mario Pineida (33) ubijen je nasred ulice u Gvajakilu. Njemu su na motoru prišle dvije nepoznate osobe, a jedna od njih pucala je na njega iz pištolja.

Tom prilikom pogođena je još jedna osoba, čije zdravstveno stanje za sada nije poznato, dok su počinitelji u bjekstvu.

Policija radi na rasvetljavanju slučaja i prikupljanju relevantnih podataka za istragu, a za sada nema informacija šta bi mogao da bude motiv ubistva. Mario Pineida je izrešetan ispred mesare dok je bio u kupovini namirnica za ručak, usred bijela dana u ovom ekvadorskom gradu.

Inače se radi o fudbaleru Barselone iz Gvajakila koja se oglasila na društvenim mrežama i izrazila duboko žaljenje zbog smrti svog fudbalera koji je nastupao kao lijevi bek.

Terrible.!!

Se confirma la muerte del jugador de Barcelona Mario Pineida en un ataque armado afuera de una carnicería en Samanes 4.

El fútbol ecuatoriano está de lutopic.twitter.com/4rvebawAYO — Emergencias Ec (@EmergenciasEc)December 17, 2025



Mario Pineida je inače igrao i za reprezentaciju Ekvadora, nastupio je dva puta, dok je bio član i brazilskog Fluminensea.