Legendarni Zlatan Ibrahimović otvorio je dušu i podsjetio se početaka svoje karijere. Tada mu je najviše pomogao jedan čovjek.

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović otvorio je dušu tokom gostovanja kod Slavena Bilića u emisiji "Neuspjeh prvaka". Iako važi za žestokog momka na terenu i van njega, Ibra je pokazao i svoju emotivnu stranu. Govorio je o tome koliko je fudbal zapravo nemilosrdan i podsjetio se perioda sa početka karijere. Posebno je zanimljiva priča o saradnji sa jednim od najmoćnijih fudbalskih agenata Minom Rajolom.

"Svi misle da kada vide Ibru, jak, velik, ali iznutra imam veliko srce… Veoma sam osjećajan", rekao je Ibra i dao svoje viđenje fudbalskog svijeta:

"Fudbal je prljav svijet. Agresivan i prljav svijet. Najveći sport na svijetu. Toliko je novca unutra, svi imaju svoje interese… Sve je na prodaju. Ili jedeš ili budeš pojeden. Ja sam imao samopouzdanje. Ljudi su govorili: primadona, arogantan je. Imao sam samopouzdanje. Naučio sam da vjerujem u sebe.“

Sjećanje na Ajaks i prazan frižider

Sa 20 godina je ostvario prvi veliki korak u karijeri, stigao je u Ajaks i nije imao pojma šta ga čeka. Otkrio je kako nije imao novca da napuni frižider dok mu ne legne prva plata, a u tim momentima mu se našao saigrač Maksvel.

"Kupili su me za rekordan iznos. Pritisak je već tu – stres, rezultati… Drugi svijet. Nema vremena, nema strpljenja, odmah se očekuje rezultat. Prvi mjesec nisam imao novca dok mi ne uplate prvu platu… Imam kuću, kupio sam sofu, televizor i krevet… Otvorim frižider - nema ništa. Pitao sam u klubu da li mogu da dobijem platu unaprijed, rekli su mi da to tako ne funkcioniše… Spavao sam kod Maksvela. Dao mi je Ikein dušek na podu. Tri nedjelje sam živio kod njega… tako je počelo…", ispričao je Ibra.

Šveđanin je tek kasnije naučio kako da se nosi sa velikim očekivanjima i pritiskom velikih rezultata. "Kada dođeš u novi klub, adrenalin ti je visok. Razumjećeš ko si kada ti se adrenalin spusti. Tada vidiš gdje si, šta ti nedostaje i šta treba da radiš."

"Ja dolazim u Poršeu i sa roleksom..."

Mino Rajola

Ono što je definitivno obilježilo njegovu karijeru je saradnja sa poznatim agentom Minom Rajolom koji je preminuo 2022. godine.

"Upoznao sam Minu. On me je tražio i ranije. U početku nisam htio agenta. Mislio sam da imaju samo finansijski interes i da ih igrač ne zanima… Prelazak iz Malmea u Ajaks napravio sam bez agenta. Imao sam najgori ugovor u Ajaksu. Kada sam shvatio da su me zeznuli, rekao sam da mi je potreban agent."

Podsjetio se njihovog prvog susreta koji nije bio obećavajući... "Dođe Mino kao iz Soprana. Mali, stomak… Došao sam poršeom i sa roleksom da ga impresioniram. On je došao normalno obučen. Uđemo unutra, jedemo suši… izvadio je statistiku četiri igrača. Prvi je David Trezege – 27 utakmica, 20 golova. Bobo Vieri – 23 utakmice, 20 golova… Inzagi… Svi najbolji napadači Italije… Izvadi moju statistiku: Ibra – 27 utakmica, tri gola. Kaže mi: Gdje mogu da te prodam sa ovim brojkama?!"

"Rekao sam mu da, da sam imao brojeve kao ostali, agent mi ne bi ni bio potreban. I moja mama bi mogla da me proda."

Nakon tog susreta, Ibra je pozvao Rajolu i rekao da želi da sarađuje sa njim. Odrekao se roleksa, poršea i luksuza, vrijedno trenirao, da bi samo nakon tri mjeseca zadužio opremu slavnog Juventusa.

"Uzeo mi je porše i odvezao ga u svoju kuću, skinuo mi satove. Doveo mi je fiat stilo i rekao da to treba da vozim i da nosim samo trenerke… To mi je bilo u redu, ali što mi je uzeo porše – to mi je smetalo… Ipak, imao sam poštovanje. Rekao mi je: 'Sada ćeš trenirati duplo više nego do sada. To što si radio do sada je nula. Sada počinješ da treniraš…' Poslije tri mjeseca me je prodao u Juventus", rekao je Zlatan.

Dolazak u Juventus

Kada je stigao u Torino dijelio je svlačionicu sa velikim imenima, neka od njih je ubrzo nadmašio...

"Dođem u svlačionicu. Vidim Trezegea, Kanavara, Tirama, Del Pjera, Bufona, Emersona, Nedveda… Rekao sam da ovo nije moguće. Nedjelju dana ranije u Ajaksu igram PlayStation sa ovim igračima koje upravo gledam i sada sam s njima. Bilo mi je kao u filmu. Sanjam li?!"

Već je sazrio kao igrač i imao je jasan cilj pred sobom. "Ibrahimović tada nije bilo ime. Ibrahimović je došao kasnije – to što je bio. Ulazio sam u duele, trčao sam… Nisam imao isti problem kao u Ajaksu. Ovdje sam bio spreman. Mentalno."

Za kraj je održao lekciju mladim nadama i citirao omiljenu izreku najboljeg srpskog košarkaša Nikole Jokića. "Asistencija usrećuje dvojicu igrača, koš samo jednog."

"Uvijek pitam mlade fudbalere: kada dođeš ispred golmana - da li daješ gol ili asistenciju?! Ako mi kaže da daje gol, to nije pravi odgovor. Ako kaže asistenciju, to je igrač… Veći si kada daš drugome da postigne gol… Igrači koji samo daju golove - to su mali igrači. Veliki igrač je onaj koji asistira za gol."