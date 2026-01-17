Sin Zlatana Ibrahimovića Maksimilijan odgovarao je na nekoliko zanimljivih pitanja

Izvor: Printscreen/Arena Sport/Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Sin legendarnog Zlatana Ibrahimovića krenuo je očevim stopama i Maksimilijan je fudbaler, a nedavno je postao i igrač Ajaksa. Iako Maksimilijan ima 19 godina i tek je na početku blistave karijere, teret uspjeha oca zauvijek će ga pratiti. Međutim, svjestan je popularni Maksi da je Zlatan jedan od najboljih fudbalera svih vremena, pa je to i sam potvrdio u jednom mini-kvizu po dolasku u novi klub.

Maksimilijan Ibrahimović zadužio je dres sa brojem 27, a nakon što je ponikao u Milanu, karijeru će na pozajmici nastaviti u Ajaksu. U vidu dobrodošlice odgovarao je na nekoliko kratkih pitanja, kako bi navijači upoznali svog novog igrača. Otkrio je kakvu muziku sluša i to da mu je drag rep, ali i da van fudbala nema mnogo aktivnosti. Potom je govorio o najboljim fudbalerima sa kojima je igrao, gdje je spomenuo Rafaela Leaa, potom i legendarnog Luku Modrića, a na kraju i svog oca Zlatana.

Iz kratkog razgovora saznali smo i da Maksimilijan voli meso, da bi želio da može da leti, a otkrio je i koji mu je najdraži fudbalski potez.

Pitanje: Koje je tvoje puno ime?

Odgovor: Maksmilian Zlatan Seger Ibrahimović.

Pitanje: Imaš li nadimak?

Odgovor: Maksi.

Pitanje: Koji je najbolji igrač sa kojim si igrao?

Odgovor: Rafarel ili Modrić. Ili moj otac, takođe jednom sam trenirao sa njim.

Pitanje: Koju muziku voliš?

Odgovor: Rep.

Pitanje: Da možeš da imaš supermoć, koja bi to bila?

Odgovor: Da mogu da letim.

Pitanje: Najbolja osobina na terenu?

Odgovor: Dribling.

Pitanje: Koju najbolju lekciju si naučio u djetinjstvu?

Odgovor: Da uvijek vrijedno radiš.

Pitanje: Omiljena hrana?

Odgovor: Meso.

Pitanje: Koliko jezika govoriš?

Odgovor: Četiri.

Pitanje: Hobiji pored fudbala?

Odgovor: Volim da ostajem kod kuće, uglavnom igram fudbal.

Šta čeka Maksimilijana u Ajaksu?

Maksimilijan Ibrahimović će narednih šest mjeseci biti u Ajaksu, na pozajmici iz Milana. Nakon što je sin popularnog Zlatana ponikao u italijanskom klubu, sada ga očekuje promjena. No, mladom Maksiju odmah neće biti omogućeno da se oproba u prvom timu holandske ekipe, već će šansu tražiti u ekipi do 23 godine, tvrdi direktor kluba Marijn Bojker.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

"Veoma smo zadovoljni dolaskom Maksimilijana. On je talentovani napadač sa dobrim osjećajem za pozicioniranje u i oko šesnaesterca i ima snažnu završnicu orijentisanu na gol. Vješt je u driblingu i, prije svega, ima odličan pobjednički mentalitet i stav prema treninzima", rekao je.

"On će u početku uglavnom igrati u Ajaksu do 23 godine, a tokom sezone će redovno igrati naizmjenično u Ajaksu do 23 godine i prvom timu, kako bi se navikao na viši nivo i intenzitet seniorskog Ajaksa. Maksimilijan je igrač sa velikim potencijalom i nadamo se da će vremenom postati stalni dio napada Ajaksa", rekao je.