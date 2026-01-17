Sin Zlatana Ibrahimovića Maksimilijan odgovarao je na nekoliko zanimljivih pitanja
Sin legendarnog Zlatana Ibrahimovića krenuo je očevim stopama i Maksimilijan je fudbaler, a nedavno je postao i igrač Ajaksa. Iako Maksimilijan ima 19 godina i tek je na početku blistave karijere, teret uspjeha oca zauvijek će ga pratiti. Međutim, svjestan je popularni Maksi da je Zlatan jedan od najboljih fudbalera svih vremena, pa je to i sam potvrdio u jednom mini-kvizu po dolasku u novi klub.
Maksimilijan Ibrahimović zadužio je dres sa brojem 27, a nakon što je ponikao u Milanu, karijeru će na pozajmici nastaviti u Ajaksu. U vidu dobrodošlice odgovarao je na nekoliko kratkih pitanja, kako bi navijači upoznali svog novog igrača. Otkrio je kakvu muziku sluša i to da mu je drag rep, ali i da van fudbala nema mnogo aktivnosti. Potom je govorio o najboljim fudbalerima sa kojima je igrao, gdje je spomenuo Rafaela Leaa, potom i legendarnog Luku Modrića, a na kraju i svog oca Zlatana.
Iz kratkog razgovora saznali smo i da Maksimilijan voli meso, da bi želio da može da leti, a otkrio je i koji mu je najdraži fudbalski potez.
- Pitanje: Koje je tvoje puno ime?
- Odgovor: Maksmilian Zlatan Seger Ibrahimović.
- Pitanje: Imaš li nadimak?
- Odgovor: Maksi.
- Pitanje: Koji je najbolji igrač sa kojim si igrao?
- Odgovor: Rafarel ili Modrić. Ili moj otac, takođe jednom sam trenirao sa njim.
- Pitanje: Koju muziku voliš?
- Odgovor: Rep.
- Pitanje: Da možeš da imaš supermoć, koja bi to bila?
- Odgovor: Da mogu da letim.
- Pitanje: Najbolja osobina na terenu?
- Odgovor: Dribling.
- Pitanje: Koju najbolju lekciju si naučio u djetinjstvu?
- Odgovor: Da uvijek vrijedno radiš.
- Pitanje: Omiljena hrana?
- Odgovor: Meso.
- Pitanje: Koliko jezika govoriš?
- Odgovor: Četiri.
- Pitanje: Hobiji pored fudbala?
- Odgovor: Volim da ostajem kod kuće, uglavnom igram fudbal.
Šta čeka Maksimilijana u Ajaksu?
Maksimilijan Ibrahimović će narednih šest mjeseci biti u Ajaksu, na pozajmici iz Milana. Nakon što je sin popularnog Zlatana ponikao u italijanskom klubu, sada ga očekuje promjena. No, mladom Maksiju odmah neće biti omogućeno da se oproba u prvom timu holandske ekipe, već će šansu tražiti u ekipi do 23 godine, tvrdi direktor kluba Marijn Bojker.Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia
"Veoma smo zadovoljni dolaskom Maksimilijana. On je talentovani napadač sa dobrim osjećajem za pozicioniranje u i oko šesnaesterca i ima snažnu završnicu orijentisanu na gol. Vješt je u driblingu i, prije svega, ima odličan pobjednički mentalitet i stav prema treninzima", rekao je.
"On će u početku uglavnom igrati u Ajaksu do 23 godine, a tokom sezone će redovno igrati naizmjenično u Ajaksu do 23 godine i prvom timu, kako bi se navikao na viši nivo i intenzitet seniorskog Ajaksa. Maksimilijan je igrač sa velikim potencijalom i nadamo se da će vremenom postati stalni dio napada Ajaksa", rekao je.