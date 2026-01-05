Zlatan Ibrahimović je u svojoj biografiji napisao ružne stvari o svom ocu Šefiku Ibrahimoviću i shvatio je šta je uradio tek kada je knjiga postala bestseler. Zbog toga ni dan-danas sebi ne može da oprosti i javno se izvinio ocu.

Zlatan Ibrahimović uvijek govori bez dlake na jeziku i ne obraća pažnju kako će to uticati na ljude oko njega, što mu se nekada vrati kao bumerang i "progoni ga". U pokušaju da održi imidž nedodirljivog, nekada zato i one iz svoje bliske okoline gura od sebe, tako da sebi još ne može da oprosti kako je sina Maksimilijana i nevjenčanu ženu Helenu ostavio u bolnici, dok je tu i vrlo čudan buran odnos sa ocem Šefikom Ibrahimovićem.

Pjevač i harmonikaš iz okoline Bijeljine otišao je "trbuhom za kruhom" još krajem sedamdesetih u Švedsku, zajedno sa svojom tadašnjom ženom Jurkom Gavrić, a ubrzo poslije rođenja sina Zlatana (1981. godine) njih dvoje su se razveli. Zlatan je, između ostalog i zbog toga, imao teško detinjstvo. Po sopstvenom priznanju, obilježili su ga "buka i bijes u kući", pamti da je često bio i gladan, da je morao da krade... Za to je i te kako krivio oca Šefika koji je još volio da popije, tako da je u biografiji "Ja, Zlatan" isplivalo mnogo porodičnih tajni koje su ocrnile glavu porodice.

Problem je nastao i u tome što je autor knjige David Lagerkranc "nakitio" Zlatanove izjave i šokirao švedskog napadača kad je pročitao prvobitnu verziju. "Šta je ovo? Ja ovo nisam nikada rekao", vikao je Ibrahimović na svog "pisca iz sjenke" svjestan da je mnogo toga pojačao, ali mu je objašnjeno da to i "prodaje knjigu".

I pristao je Zlatan Ibrahimović na to, isplatilo se to jer je knjiga za kratko vrijeme postala bestseler, ali ono na šta nije računao u tom trenutku je kako će njegov otac Šefik Ibrahimović izgledati u očima drugih.

Zlatan molio oca Šefika za oproštaj

Da li je Šefik Ibrahimović pročitao knjigu ili ne - Zlatan se dovoljno postidio šta je "napisao" o njemu. Znao je da se ne vide tu mnoge sitne stvari koje su prošli zajedno i da se u knjizi nedovoljno odaje počast što je završio gdje je danas, tako da je želio to da ispravi u dokumentarnom filmu švedske produkcije.

"Kada sam pisao tu knjigu, želio sam da je ispričam svoju priču tačno onakvu kakva je bila, ali mi je i danas muka, zaboli me stomak od toga - jer u isto vrijeme daje i pogrešnu sliku o ocu Šefiku. Ne mogu da opišem kakav je on bio navijač, morate da razgovarate s njim da biste razumjeli kakva je to podrška. Prolaze me žmarci i suze mi naviru dok to pričam", kazao je Zlatan prije nego što je zamolio televiziju "Kanal 5" koja je producirala ovaj film da ugasi kamere i prekine snimanje.

"Molim vas, sljedeće pitanje, ne mogu o tome".

"Tata je moj najveći navijač"

Za razliku od knjige u kojoj je Šefik Ibrahimović praktično prikazan kao nasilnik, alkoholičar i otac kome nije stalo do svog sina - sasvim drugu sliku vidimo u dokumentarnom filmu o Zlatanu. U njemu je zapravo Šefik centralna ličnost filma, vidimo kako filmska ekipa dolazi u porodični dom da od njega direktno čuje kako je iz ozloglašenog kraja Rozengora mali Zlatan stigao do najvećih visina.

Šefik ima bezbroj knjiga sa raznim isječcima iz novina, zidovi su prekriveni priznanjima i posterima - a čak su i na zavjesama ilustracije sa likom Zlatana Ibrahimovića:

"Gledam svaku utakmicu - i svaku sam snimio na DVD", kazao je Šefik pokazujući Zlatanov prvi gol za Malme u omladinskom turniru.

"Najveći navijač kog imam je moj otac. Snimao je svaku utakmicu još od dana u Malmeu pa do danas - muzej sa mnom, posteri sa mnom, stari dresovi, zavjese. Rekao sam mu: 'Moraš ovo da promijeniš.' A on mi je odgovorio: 'Nisi ti ovo razumio - ovo nije zbog tebe, ovo je zbog mene.' On je bio moj najveći navijač i to me dodatno pokreće, želim da uradim još više kako bih ga učinio ponosnim", naglasio je Zlatan Ibrahimović.

Smrt ponovo povezala Zlatana i Šefika

Iako je u ovom dokumentarnom filmu Zlatan Ibrahimović ispričao skoro sve suprotno od onoga što smo vidjeli u knjizi, utisak je da ga je ocu ponovo približila smrt brata Sapka. On je Šefikov sin iz prvog braka koji je od Zlatana bio stariji osam godina, a nažalost preminuo je od leukemije 2014. To je žestoko povrijedilo Zlatana koji je bio uz njega sve do samog kraja, kada se i odnos sa ocem Šefikom popravljao.

"Sapko je bio neka vrsta oslonca mom ocu. Često su razgovarali o ratu. Ali, posljednjih mjeseci moj otac je sa mnom više pričao o ostatku naše porodice. Međutim, ja nemam tu vezu sa ratom (u Bosni, prim. aut.), jer sam rođen u Švedskoj", pričao je Zlatan za "Gardijan" u godini smrti njegovog brata.

U kakvim su odnosima danas?



Otac Šefik se bavio muzikom i teškim fizičkim poslovima kako bi prehranio porodicu, dok je majka Jurka bila čistačica. Četiri decenije poslije, Zlatan priznaje da je mnogo toga nedostajalo dok je odrastao, ali da svojim roditeljima ništa ne zamjera.

"Imali smo dobar odnos, a porodica mi je "pravi miks". Majka Jurka je bila čistačica i imam dvije sestre sa majčine strane, sa starijom nisam u kontaktu, sa mlađom od njih dvije sam bliži. Imam i brata koji je preminuo. Velika porodica! Imam dobar odnos sa majkom, a nešto slabiji sa ocem, što ne znači da je loš. Morate da razumijete Balkan!", poručio je Ibra u velikom intervjuu za "ABTalks" prije dvije godine.

"Važno je ko donosi hranu na sto? Ko brine o porodici? Otac nas je stvorio, ali ja sam omogućio neke druge stvari, mnogo više kada je u pitanju novac. Važno je da radite šta vjerujete, a ne šta vam kažu da radite. Kada radite, radite to iz srca, a ako to radite samo razmišljajući - napravite problem. To se odnosi i na humanitarnu pomoć, nemojte da pričate o tome, samo to tada uradite. Meni to ne treba. Ja i moj otac Šefik smo na neki način ista osoba, puni samopouzdanja i radimo sve na svoj način. Zato smo u sukobu, ali je i dalje moj otac", naglasio je Ibrahimović.