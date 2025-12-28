Vasilije Kostov jedan je od igrača koji su obilježili 2025. u Crvenoj zvezdi. Za kraj godine osvrnuo se na sve što je doživio, a bilo je mnogo lijepih momenata.

Izvor: MN Press

Zvezdin ofanzivni vezista Vasilije Kostov (17) dugo će pamtiti 2025. godinu. Ušao je u prvi tim crveno-bijelih, debitovao u Superligi, osjetio pobjedu u "vječitom derbiju" u Humskoj kao starter, postigao gol protiv Porta na "Dragau" u Ligi Evrope, postao "A" reprezentativac...

U moru velikih utisaka je i taj da je zaigrao sa Markom Arnautovićem (36) u Zvezdi. Uoči jednog treninga sa saigračem Vladimirom Lučićem je tražio i fotografiju od najboljeg strijelca u istoriji Austrije i doskorašnjeg napadača Intera.

"Bilo je to kada smo izlazili na trening. Lučić je u jednom momentu rekao 'hajde da se slikamo sa tatom'. Pogledao sam ga i pitao 'Šta?'. On je rekao - 'Eno ga Mare, eno ga tata'. Tako je to i ostalo", nasmijao se Kostov u intervjuu za Zvezdinu klupsku televiziju.

Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Priznao je koliko mu odgovara da igra sa iskusnim napadačima kakve ima Zvezda.

"U vezi najviše volim da igram sa Krunićem i Elšnikom, iskusni su i uvijek mi govore gde da se postavim i šta da radim. Svi napadači su takođe sjajni fudbaleri, Arnautović, Duarte i Katai, lako mi je da igram sa njima i razumiju fudbal".

Zašto? Odgovor je jednostavan.

"Volim kad špic razumije fudbal, kad možeš s njim da odigraš dupli pas i kada znaš da može da napadne dubinu", objasnio je Kostov.

Koja pozicija Vasiliju najviše odgovara?

"Taj 'box to box' mi najviše leži, tu vidim sebe, a najljepše se osjećam kada sam prednji ofanzivni vezni. Volim da dajem golove i asistiram, mada zaista vidim sebe u toj 'box to box' poziciji".

U 2025. godini je doživio dosad najlepši trenutak karijere - gol Portu u gostima u Ligi Evrope 2. oktobra.

"Mislio sam protiv Porta da ću prebaciti gol"

Pogledajte 00:25 Vasilije Kostov gol Portou Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

"Na dan utakmice sam saznao da ću igrati. Bio sam pomalo iznenađen i imao sam malo tremu pred meč. Na zagrijavanju je trema nestala. Kada sam vidio kako sam odradio zagrijavanje, znao sam da će utakmica biti dobra. Stručni štab je zaista dobro postavio utakmicu, stajali smo u srednjoj zoni sve vrijeme, bili smo sjajni, a nagrada je bio moj gol. Šutnuo sam i pomislio da će ići preko gola, ali ipak je ušlo. Sve misli su mi prošle kroz glavu, htio sam da krenem da trčim kroz glavu jer je 1:1 i hoćemo drugi gol. Tvrdim i sada da smo bili bolji u tom meču od Porta".

"Taj gol mi je dao dosta samopouzdanja, poslije toga je prošao svaki potez koji sam uradio i u sljedećim utakmicama sam imao samopouzdanja da radim šta hoću, šta mislim i šta znam. Saigrači su me naravno zadirkivali, ali čestitali su mi i zahvalan sam im na tome"

U jesenjem derbiju igrao je na atipičnoj poziciji.

"Igrao sam desno krilo i mislim da me je trener sa razlogom stavio na tu poziciju, jer zna da mogu da ispunim zahtjeve koje traži. Mislim da je to bio pun pogodak, jer njihov lijevi bek Jurčević sve vrijeme 'ulazi' i ne igra lijevog beka, već krilo. Pratio sam ga sve vrijeme, Seol i ja smo sjajno preuzimali i mislim da sam tu utakmicu odigrao bolje defanzivno nego ofanzivno"

Milijaševe riječi nikad neće zaboraviti

Izvor: MN Press

U prvom timu je od prošle zime, kada je pod komandom Vladana Milojevića ušao u seniorski fudbal. Stigao je kao biser, strijelac gola iz penala protiv Barselone, ali nije bilo lako.

"Čim sam došao bilo mi je jako teško. Nisam mogao da se priviknem tako lako na seniorski fudbal, ipak je drugačije, fudbal je dosta brži, jači su igrači, jači dueli i teško mi je bilo da se priviknem. Vremenom sam se privikao, ali zaslužio sam povjerenje šefa stručnog štaba i dao mi je priliku i šansu na terenu".

Debi ne zaboravlja, kao ni riječi Nenada Milijaša pred prvi meč na "Marakani".

"Sjećam se debija protiv OFK Beograda, došao sam sa utakmice omladinaca u Kragujevcu, poslije čega mi je trener Nenad Milijaš rekao - igraćeš sutra. Nasmijao sam se, mislio sam da nije istina, a onda me je izveo u 60. minutu. Pitao sam ga: 'Što ste me izveli?'. Rekao mi je - Igraćeš sutra, debitovaćeš. Ušao sam u 82. minutu protiv OFK Beograda i to će ostaviti najjači utisak ove sezone. Debi, odakle je sve počelo".

"Čim sam dobio loptu, odmah sam probao da šutnem na gol. Bila je blizu, ali nije ušla i svi su me pohvalili. Ta utakmica ostaće mi u baš lijepom sjećanju"

Kako je izgledala saradnja sa Milijašem?

"Sjajno smo sarađivali, uvijek mi je davao ljudske i fudbalske savjete i trener je od kog može dosta da se nauči. Mislim da me je više naučio ljudskih stvari nego fudbalskih. Jeste strog kada bi trebalo da bude takav, a kada je vrijeme za šalu - šali se. Svi igrači koje trenira zbog toga ga vole".