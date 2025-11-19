Pogledajte zbog čega su Bosanci oduševljeni Markom Arnautovićem iako im je "izbio" direktan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Austrija i Bosna i Hercegovina remizirali su 1:1 (0:1) u Beču i tako je domaća selekcija direktno otišla na Svjetsko prvenstvo 2026, dok će BiH u baražu tražiti svoju šansu. Slavili su Austrijanci koje punih 28 godina nismo vidjeli na Mundijalu, dok su "zmajevi" od tuge popadali na travu, pošto su znali da je ovo bila njihova velika šansa, čak su i vodili sve do 77. minuta, međutim Gregorič je "ubio" i poslednju nadu.

U trenutku velikog slavlja, kakvo skoro tri decenije nije viđeno na "Ernstu Hapelu", Zvezdin napadač Marko Arnautović nije zaboravio da se ponese sportski i prvo se postarao da čestita svojim prijateljima iz Bosne i Hercegovine na velikom rezultatu, poželivši im tako da u baražu dođu do vize za Mundijal.

Prvo je prekinuo intervju selektora "zmajeva" Sergeja Barbareza i rekao mu "sve najbolje, svaka čast", dok je potom stao i pored novinara iz BiH i želio je da pošalje poruku tamošnjim navijačima: "Kao što sam rekao i austrijskim medijima, prvo ću da odam veliki respekt za selekciju BiH. Ovo što su oni uradili u poslednjoj godini, šta su napravili i koje igrače su doveli, kapa dolje. Nadam se da će oni proći baraž i da se opet vidimo na Svjetskom prvenstvu", rekao je napadač Crvene zvezde koji je porijeklom s ovih prostora.

Veliki respekt za Marka Arnautovića...



Posebno su ga oduševili snimci navijača BiH koji su "okupirali" Beč, pa će mu ove riječi sigurno pamtiti: "Svaka čast. Vidio sam i ja prije utakmice brojne snimke. Imam dosta prijatelja iz BiH i svi su mi slali snimke kad su bili u gradu. Veliki respket, kapa dolje i od srca vam želim da prođete baraž", izjavio je Arnautović.

Kako BiH može do Mundijala?

Žrijeb za baraž je 20. novembra i tamo će se naći 12 reprezentacija koje su završile na drugom mjestu u mečevima grupne faze, kao i četiri ekipe iz UEFA Lige nacija, a to su Sjeverna Makedonija, Rumunija, Švedska i Sjeverna Irska. Mečevi će se igrati od 23. do 31. marta naredne godine, a tu će se tražiti četiri "vize" za Mundijal.

Kada su šeširi u pitanju, žrijebaće se ekipe iz četvrtog šešira sa prvim šeširom, a timovi iz drugog, sa timovima iz trećeg šešira. Po završetku tog žreba će biti održan žrijeb za domaćina sva četiri finala, a četiri pobjednika će proći na Mundijal iz Evrope.

Prvi šešir: Italija, Turska, Ukrajina, Danska

Drugi šešir: Poljska, Češka, Vels, Slovačka

Treći šešir: Irska, Bosna i Hercegovina, Albanija i tzv "Kosovo"

Četvrti šešir: Severna Makedonija, Rumunija, Švedska i Severna Irska

Ko je već na Svjetskom prvenstvu?

Za sada znamo 42 od 48 učesnika Svjetskog prvenstva 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, pa ćemo kroz baraže dobiti još četiri evropska tima, odnosno još dva iz ostalih konfederacija.