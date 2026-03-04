Đukanoviću je, na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, određen pritvor do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
Branioci biznismena Aca Đukanovića podnijeli su dvije žalbe na Rješenje o određivanju pritvora, a zakonski rok za odlučivanje ističe sjutra, saopšteno je CdM-u iz njegovog advokatskog tima.
Đukanoviću je, na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, određen pritvor do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva.
Iz Osnovnog suda u Nikšiću naveli su da je rješenjem sudije za istragu Đukanoviću određen pritvor zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
Sudija za istragu Sava Mušikić ocijenio je da postoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi mogao pobjeći.