Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Branioci biznismena Aca Đukanovića podnijeli su dvije žalbe na Rješenje o određivanju pritvora, a zakonski rok za odlučivanje ističe sjutra, saopšteno je CdM-u iz njegovog advokatskog tima.

Đukanoviću je, na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, određen pritvor do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva.

Iz Osnovnog suda u Nikšiću naveli su da je rješenjem sudije za istragu Đukanoviću određen pritvor zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Sudija za istragu Sava Mušikić ocijenio je da postoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi mogao pobjeći.