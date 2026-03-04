Od starta je, kako ističe selektorka Suzana Lazović, nedostajalo energije i fokusa.

Izvor: RSCG

Crnogorske rukometašice odigrale su ispod nivoa i izgubile 28:27 na gostovanju Islandu u 3. kolu kvalifikacija za EP. Samo je Đina Jauković sa 12 golova bila na visini zadatka, donekle i golmanka Armel Atingre sa 13 odbrana.

Od starta je, kako ističe selektorka Suzana Lazović, nedostajalo energije i fokusa.

“Od početka nismo ušli dovoljno dobro za svih 60 minuta. Pristup je izgledao u stilu – lako ćemo. Znamo da Island ima kvalitetne igrače, bez obzira što nisu imali dva beka u rotaciji. Bili smo svjesni tih brzanaca u igri jedan na jedan. Tokom meča smo suočavali s ogromni problemima u odbrani, tehničkim greškama u napadu i nekonkretnosti. Na kraju je i odlično što je ovako prošlo, napokon mora da se stane na crtu nekim stvarima i da se mnoge stvari rješavaju za dobrobit reprezentacija u budućnosti”, poručila je Lazović.

Selektorka je posebno apostrofirala da ovakav nivo igre ne može i ne smije biti standard kada je u pitanju nacionalni tim.

“Ne želim da reprezentacija ovako predstavlja Crnu Goru u budućnosti, jer ovo nije ni približno našem licu od kad nacionalni tim uopšte postoji. Vjerujem da ćemo u narednom periodu uspjeti to da riješimo”, zaključila je Lazović.

Novi duel istih rivala je u nedjelju u Bemaks areni od 18 sati.