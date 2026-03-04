Evroliga je donijela odluku o sankcijama za klubove i na toj listi našli su se Fenerbahče, Crvena zvezda kao i Ergin Ataman.
Evroliga je kaznila Fenerbahče zbog transparenta na utkamici protiv Partizana. Tada je na jednoj od tribina napravljena koreografija posvećena Kosovskom boju na kojoj se vidi kako vojnici kleče u okovima zarobljeni, dok turski vojnici stoje na konju i sa sabljama. Uz to je stajala poruka "Svi ste vi turski sinovi".
Evroliga je saopštila da će Fenerbahče zbog toga morati da plati 12.000 eura. Ali to nije sve, sankcionisan je i trener Panatinaikosa Ergin Ataman sa 10.000 eura i suspendovan je zbog poteza prema sudijama na meču protiv Pariza. Ta utakmica suspenzije je uslovna i biće aktivirana ukoliko ponovi slično ponašanje.
Na listi sankcionisanih klubova je i Crvena zvezda koja će morati da plati 7.500 eura zbog ubacivanja stvari na teren od strane navijača na meču protiv Efesa u Areni.