Iran je odgovorio na izraelski ultimatum, preteći da će sve ambasade Izraela širom svijeta postati mete.

Izvor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što je izraelska vojska uputila dramatičan ultimatum iranskim predstavnicima u Libanu da napuste zemlju u roku od 24 sata, iz Teherana je stigao žestok odgovor i direktna prijetnja da će izraelske diplomatske misije širom svijeta postati legitimne mete.

Oštra retorika između dvije zemlje dodatno je eskalirala nakon što su Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale neobično i direktno upozorenje iranskim zvaničnicima na libanskoj teritoriji, prenosi Klix. Portparol izraelske vojske, pukovnik Avičaj Adrej, rekao je da Izrael neće tolerisati iransko prisustvo u susjednoj zemlji.

"IDF upozorava predstavnike iranskog terorističkog režima koji su još uvijek u Libanu da odmah odu pre nego što postanu mete. Dajemo im 24 sata da napuste zemlju. Nakon toga, za njih neće biti bezbednog mjesta u Libanu i IDF će ih ciljati gdje god da se nalaze", zaprijetio je Adrej.

"Sve izraelske ambasade su mete"

Ove izraelske pretnje ubrzo su naišle na oštar odgovor Teherana. Portparol Oružanih snaga Islamske Republike Iran, brigadni general Abolfazl Šekarči, izjavio je da bi svaki mogući napad na iransku ambasadu u Bejrutu imao katastrofalne posljedice po izraelsku diplomatiju na globalnom nivou.

"Izrael je pretio da će ciljati iransku ambasadu u Libanu. Ako Izrael zaista napadne našu ambasadu, sve ambasade ovog režima širom svijeta postaće naše legitimne mete", rekao je Šekarči, a prenela poluzvanična novinska agencija Tasnim.

General je istakao da Izrael, za razliku od Irana, "nema ograničenja u svojim vojnim akcijama", tvrdeći da je Islamska Republika, uprkos svojim vojnim kapacitetima, do sada poštovala pravila međunarodnog prava.

Fokus isključivo na SAD i Izrael

Šekarči je takođe iskoristio priliku da naglasi da Iran nema otvorenih neprijateljstava sa ostatkom međunarodne zajednice.

"Osim sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, Islamska Republika Iran nema sukoba ili neprijateljstava sa drugim zemljama u svijetu i svoje odnose vodi na osnovu saradnje", dodao je.

On je ocijenio mogući napad na iransku ambasadu u Libanu kao ozbiljan zločin koji bi iranskim oružanim snagama dao "legitimno pravo" da uzvrate.

"Teheran je odlučan da cionistički režim i njegove pristalice, Sjedinjene Američke Države, baci na kolena, i ni na koji način nećemo skrenuti s ovog puta", zaključio je iranski general.