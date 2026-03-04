Makron apelovao na Nejtanjahua da ne napada Liban.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Francuske Emanuel Makron razgovarao je telefonom premijera Izraela Benjamina Nejtanjahua kako bi razgovarali o ratu na Bliskom istoku, a francuski predsjednik je apelovao na premijera Izraela da da ne napada Liban, prenosi "Skaj Njuz". Izrael jeste lansirao određeni broj projektila na Liban zbog Hezbolaha, ali ga je Makron zamolio da se "suzdrži" od kopnene invazije.

"Apelovao sam na premijera Izraela da pošteti Liban i da poštuje njihov teritorijalni integritet, kao i da se suzdrži od kopnene invazije", saopštio je Makron.

Makron je razgovarao i sa predsjednikom Libije. Naveo je da Hezbolah hitno mora da prestane sa svim napadima na Izrael.