Iskusni napadač Marko Arnautović dao je dva gola u pobijedi protiv Kipra i približio Austriju velikom ostvarenju.

Fudbalska reprezentacija Austrije na korak je plasmana na Svjetsko prvenstvo, a za to je najzaslužniji napadač Crvene zvezde Marko Arnautović. Iskusni as je postigao oba gola u pobedi protiv Kipra 2:0 i sada samo čekaju ishod meča između Bosne i Hercegovine i Rumunije koji počinje od 20.45.

Austrija sada ima pet bodova više u odnosu na drugoplasiranu Bosnu i gotovo sigurno putuje na Mundijal. Arnautović je prednost svom timu donio već u 18. minutu kada je pogodio sa bijele tačke, da bi konačan rezultat postavio početkom drugog poluvremena (55. minut), kada je zatresao mrežu nakon asistencije Dansoa. Da li je ovo bio plan, vjerovatno nije, ali je Arnautović još jednom pokazao zašto je i u poznim igračkim godinama i dalje velika opasnost za rivale.

Ako dočekaju dobre vijesti kasnije ove večeri, Austrijanci će se plasirati na Svjetsko prvenstvo pvi put još 1998. godine. Kipar i San Marino su davno otpali iz trke za prva dva mesta, dok Rumunija još uvjek ima šansu za baraž.

Što se tiče ostalih grupa, Španci su i zvanično nedodirljivi na prvom mjestu grupe E, pošto su slavili sa 4:0 protiv Guzije, dok će Turska ići u baraž. Gruzija i Bugarska odavno su ostale bez šansi.