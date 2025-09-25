Kako navode italijanski mediji Vasilija Kostova žele najveći evropski klubovi poput Barselone i on je jedan od najboljih mladih igrača Evrope.

Izvor: MN Press

"Gazeta delo sport" je izbacila listu od deset mladih igrača na koje treba obratiti pažnju u Ligi Evrope, a tu se našao i jedan fudbaler Crvene zvezde.

Pored Rodriga More iz Porta, Ajuba Buadija iz Lila, Konstantinosa Karaceasa iz Genka, Fina Jeliča iz Štutgarta, Mikija Mura iz Rendžersa, Givaira Rida iz Fejnorda, Žana Gadua iz Salcburga, Johana Manzambija iz Frajburga i Jume Baha iz Nice našao se mladi Vasilije Kostov.

Mladi 17-godišnji vezista odigrao je odličan "vječiti derbi" protiv Partizana, a onda je u Ligi Evrope protiv Seltika ostao na klupi. Ipak,navode Italijani da se za Kostova interesuje čak i Barselona.

Šta kažu Italijani?

"Najmlađi od deset U20 igrača koje smo izdvojili za gledanje u ovogodišnjem izdanju Lige Evrope je Vasilije Kostov. Centralni vezista koji je debitovao u prvom rangu srpskog fudbala sa 16 godina, 10 mjeseci u 28 dana za Crvenu zvezdu, klub za koji igra od sedme godine.

Kostovu nije bio potreban nikakav period adaptacije na seniorski nivo fudbala, Ove sezone je već postao reguralan starter gdje je igrao u veznom redu kao i iza Marka Arnautovića u Milojevićevoj formaciji 4-2-3-1. Već je postigao svoj prvi pogodak u profesionalnom fudbalu u pobedi nad OFK Beogradom 7:1 krajem jula.

Visok je 176 centimetara, igra desnom nogom, Kostov je tehnički nadaren plejmejker sa sjajnim skeniranjem terena i jako dobrim umijećem distribucije lopte. Bez obzira na svoje godine već pokazuje zrelost i liderstvo u sredini terena, kvalitete koji su naveli klubove poput Barselone da napišu njegovo ime u buduće transfer liste", navodi se u tekstu "Gazete".