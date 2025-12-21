Utakmicom Maroko - Komori počelo je 35. izdanje prvenstva Afrike.

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Fudbaleri Maroka pobjedom su otvorili 35. izdanje Afričkog kupa nacija, čiji su organizatori drugi put poslije 1988. godine.

Marokanci su na prepunom stadionu u Rabatu teškom mukom slomili otpor "žilavih" Komora 2:0 (0:0), koji tek drugi put učestvuje na prvenstvu Afrike (debitovali 2021. godine).

Pred domaćom publikom Marokanci su morali da se namuče kako bi savladali trenutno 108. reprezentaciju svijeta. U prvom poluvremenu viđena je dominacija domaćina, ali je Sufijan Rahimi propustio priliku da donese prednost svom timu. U 11. minutu promašio je penal, tačnije golman Komora Janik Pandor je sjajno odbranio.

Ipak, u drugom poluvremenu slomljen je otpor Komora. Prvo je fudbaler Real Madrida Brahim Dijaz doveo svoj tim u vođstvo, a onda je Ejub el Kabi spektakularnim golom postavio konačnih 2:0. Napadač Olimpijakosa ispratio je ubacivanje Anasa Salah-Edina i "makazicama" matirao Pandora.

Na Afričkom kupu nacija učestvuju 24 selekcije podijeljene u šest grupa, a titulu osvojenu 2023. godine brani Obala Slonovače, koja je iskoristila prednost domaćeg terena i stigla do treće titule šampiona. Po dvije prvoplasirane, te četiri najbolje trećeplasirane, izboriće nastup u osmini finala.

U grupi A, osim Maroka i Komora, nastupaju Mali i Zambija, koji svoj meč igraju u ponedjeljak od 15 časova po našem vremenu.