Dejan Vukićević je nakon završnice polusezone u crnogorskom šampionatu imao sastanak sa čelnicima FK Budućnost i tom prilikom zatražio sporazmni raskid saradnje.

Izvor: YouTube/CG Sport

To je u opširnom saopštenju otkrio predsjednik najtrofejnijeg i najpopularnijeg kluba u državi Boris Spalević.

“Nakon četvrtog uzastopnog poraza, šef stručnog štaba Dejan Vukićević, kao odgovorni i iskusni sportski radnik, sinoć je rukovodstvu kluba detaljno izložio situaciju i zatražio sporazumni raskid ugovora kao rješenje za dalji oporavak FK Budućnost, a Uprava kluba će se u odnosu na tu okolnost izjasniti u narednim danima, javlja CdM.

Kao Predsjednik kluba cijenim dosadašnji rad šefa stručnog štaba, podržavan je bezrezervno sa cijelom upravom i imao je odriješene ruke u svom sportskom djelovanju i radu, sa svim potrebnim uslovima, a svi zajedno smo bili svjesni složenosti trenutka u kojem je došao u klub i težine okolnosti u kojima je djelovao. Cijenim da je donosio dobre odluke u interesu kluba, da je dao sebe u punom trenerskom i iskustvenom kapacitetu, međutim, rezultatski učinak Vukićevića nije bio na visini zadatka, a sportski rezultat je osnovno mjerilo uspješnosti rada”, piše u saopštenju istaknutom na klupskom sajtu.

Ovo je trenutak, dodaje Spalević, kada se mora povući jasna linija i krenuti dalje, jer FK Budućnost ima snagu, infrastrukturu i podršku da iz ove situacije izađe jači.

“To očekuju vjerni navijači, to očekujemo svi koji volimo klub i izdignućemo se iz ovog procesa, sa jasnom vizijom, novim impulsom, novom timskom energijom i čvrstim temeljima za buduće uspjehe. Nakon prelaznog roka očekuje se dalja borba i sportske pobjede, a svi balasti iz prošlosti koji su do sada kočili razvoj kluba neće se tolerisati. Svako će u svojim nadležnostima snositi odgovornost, jer samo odgovorno djelovanje vodi ka zajedničkom uspjehu i tome smo naredni”, piše CdM.

Ističe da uprava FK Budućnost nastavlja fazu neophodnih i odlučnih promjena, jer je pravna i finansijska konsolidacija obezbijeđena i sprovodi se u očekivanom pravcu, dok će fokus biti pojačan na sportski sektor i prelazni period iz kojeg treba izaći kompletniji i jači.

“Očigledno je da trenutni rezultati nijesu prihvatljivi za klub ove veličine, tradicije i ambicija i zahtijevaju hitne i jasne poteze. Promjene koje slijede jesu iznuđene, ali i promišljene i usmjerene ka dugoročnom oporavku i jačanju kluba, dok će svako u okviru svojih nadležnosti snositi odgovornost, jer niko nije važniji od FK Budućnost”.

Iz tabora aktuelnog prvaka države poručuju da neće skrenuti sa evropskog cilja i fokusa koji je jasan i definisan za dalji nastavak rada.

“A to je formiranje tima lojalnog klubu, posvećenog ciljevima i borbi za grb, uz postepeno uključivanje talenata iz omladinske škole i očekivanih pojačanja u dolazećem prelaznom roku, kako bi dostigli davno iščekivani cilj, a to je grupna faza nekog evropskog takmičenja. Samo klub koji timski radi, razvija i afirmiše sopstvene igrače gradi stabilnost, prepoznatljiv identitet i trajan takmičarski uspjeh – to je put od kojeg ova Uprava neće odstupati i trulih kompromisa neće biti”!

Budučnost je ove jeseni sakupila tek 25 bodova što je dovoljno za sedmo mjesto na tabeli. U nacionalnom Kupu “plavi” su eliminisani na startu od Dečića, koji im je juče u šampionatu potpisao četvrti vezani poraz.